Arbieto da 10 días para atender los conflictos de límites con 5 municipios

En un cabildo, realizado el domingo en la plaza principal de Arbieto, los pobladores resolvieron dar un plazo de 10 días para que la Gobernación promueva una audiencia de trabajo y coordinación con los cinco municipios colindantes, entre ellos Cercado, para tratar “inmediatamente” el tema de límites y evitar conflictos.



Hace una semana, los vecinos del Distrito 4 de Arbieto denunciaron que el municipio de Cercado incurre en un presunto avasallamiento al ejecutar obras en dos barrios de su jurisdicción. Cercado rechazó las acusaciones y sostuvo que la zona no está en conflicto, puesto que el municipio del valle alto renunció de forma expresa a estas áreas.



Ayer el secretario de Gobernabilidad, Gustavo Camargo, reiteró que no hay “ningún avasallamiento porque es un territorio totalmente saneado” y que cuentan con la documentación correspondiente.



Ante esta situación, en Arbieto se realizó, el domingo, la Asamblea de la Arbietinidad con la participación del “cien por cien” de toda la población junto a sus organizaciones sociales, como las Bartolinas Sisa, transporte, subcentrales de Arbieto, sindicatos agrarios y OTB. El objetivo fue resolver sus problemas de límites no solo con Cercado, sino también con Cliza, Tarata, Tolata y Sacaba, señala la resolución.



En el punto 4 del documento “se insta a la Gobernación instruya a la Unidad de Límites que promueva una audiencia de trabajo y coordinación entre los municipios de Arbieto y los colindantes para tratar inmediatamente temas de límites y sea el plazo de 10 días a partir de su comunicación”. Tanto Cercado como Arbieto ya arrastran un proceso de límites en otro sector y avanzan con la mediación de la Gobernación para su resolución.

Otras demandas de la población



Los pobladores exigieron a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo municipal a pronunciarse públicamente sobre el tema límites. Además, condenaron la “traición” de habitantes que quieren “dividir”.