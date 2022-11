El tren recibe afluencia regular en su primer día con tarifa pagada

En su primer día de funcionamiento con tarifa pagada, la afluencia de pasajeros en el tren metrapolitano es regular en las horas “pico”, pero disminuye en el resto del tiempo, según lo registrado hasta esta media jornada.

La aplicación de la tarifa tomó por sorpresa a algunas delegaciones que llegaron para realizar un viaje gratuito y de socialización, pero se encontraron con que ya se cobraba el pasaje a los usuarios de la línea roja.

“Esperemos que la población responda porque se debe apoyar. He visto que el tren ha pasado medio vacío nomás y me extraña. No porque sea gratis se va a llenar y ahora que se tiene que apoyar la gente no responde, me gustaría que todos los cochabambinos apoyemos”, manifestó una pasajera mayor de 60 años que pagó su pasaje en el tren.

La nueva operadora de Mi Tren fijó una tarifa provisional de 3,50 bolivianos y una preferencial de 2 bolivianos para niños de 4 a 11 años, mayores de 60 años y personas con discapacidad.

Las tarifas se aplican a la línea roja del tren que va de la estación central de San Antonio a la parada de Agronomía, en el km 5,5 de la Petrolera, en los horarios de 6:30 a 20:00 con salidas cada 30 minutos. La línea verde sigue con los viajes gratuitos sólo a las 14:30 y 15:30 hasta que se resuelva el conflicto con los vecinos por obras complementarias.