Emiten alerta migratoria para Leyes y piden revocar sus medidas

El fiscal anticorrupción Emeterio Ortega informó este viernes que tras conocer durante una audiencia judicial que el exalcalde José María Leyes huyó del país solicitaron la alerta migratoria y la revocatoria de sus medidas cautelares. También pidió un informe sobre la ruta que usó para salir al exterior.

“Hoy por la mañana se tenía programada una audiencia por tenencia y portación ilícita de arma de fuego en el Juzgado de Sentencia No 4, donde no se hizo presente Leyes. El abogado Patricio Vargas manifestó que se comunicó con Leyes, quien le indicó que estaba en el exterior. A partir de este aspecto hemos tomado todas las acciones necesarias para verificar que ya no se encuentra en el país”, declaró.

El exalcalde enfrenta varios procesos por presunta corrupción. El lunes, Leyes se conectó de forma virtual a una audiencia, pero como no estaba autorizado se le pidió que se presenté, pero no lo hizo. Además, se emitió mandamiento de aprehensión y se activó la alerta migratoria.

De acuerdo con la asesora del área legal de la Alcaldía, Tatiana Neri, dijo que Leyes dejó de asistir a sus audiencias desde noviembre y pidió conectarse virtualmente para que no se le vulnere su derecho al trabajo.