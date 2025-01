Disminuyen los controles del transporte; universitarios denuncian cobro excesivo

A una semana de la promulgación de Ley Municipal Nº 1575, los controles de los guardias de la Dirección de Movilidad Urbana de la Alcaldía de Cochabamba a los transportistas se redujo para verificar el cumplimiento de la norma. La disposición establece una tarifa de 2,50 bolivianos 50 para usuarios adultos en la ciudad y 1 boliviano para universitarios.

Sin embargo, pese a la existencia de la ley y el compromiso de los dirigentes del autotransporte sindicalizado de cumplir con el cobro de la tarifa diferenciada, algunos conductores se resisten a respetar el pasaje universitario.

En un sondeo, varios estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) denunciaron ayer que pagan la tarifa de 2,50 bolivianos, cuando la normativa establece otro monto, 1 boliviano.

Los estudiantes relataron que para muchos transportistas sólo existe un pasaje único. “Ahora estoy pagando 2,50 bolivianos, cuando les digo a los conductores que soy universitaria, algunos me dicen que las clases ya terminaron, y otros, que el pasaje es único”, dijo una estudiante de la UMSS.

Mientras, otro universitario contó que se le obligó a bajar de un micro por querer pagar la tarifa estudiantil.

“A veces pago 1 boliviano, pero en la mañana un conductor me bajó de su micro, no aceptó 1 boliviano, me pidió mi carnet de estudiante y, como no tenía en ese momento, me dejó”, afirmó.

Los universitarios indicaron que son pocos los choferes que respetan el carnet estudiantil.

En tanto, los estudiantes que se trasladan desde los municipios del valle bajo y de Sacaba indicaron que ahora pagan 3 bolivianos.

Controles

El jefe de Transporte Público de la Alcaldía, Kristhian Arrazola, informó cada día se socializa la normativa y a la fecha se recibieron 50 denuncias en la línea gratuita 151.

“En el caso de (las líneas) reincidentes, las denuncias son enviadas a las federaciones del autotransporte Libre y Federado para que sean ellos quienes sancionen a sus afiliados, mientras la Alcaldía concluye la reglamentación de las sanciones económicas y administrativas”, explicó.

Las federaciones deberán remitir a la Alcaldía los memorándums de sanción a los conductores que infringen la ley, añadió.

Arrazola puntualizó que las denuncias también se hacen al 61561515.

Sacaba debatirá estudio de costos

El Comité de Transporte de Sacaba se reunirá este miércoles para definir el pasaje urbano luego de analizar el estudio técnico de costos que plantea un incremento de 38 centavos a la tarifa de 1,20 bolivianos que data de 2014.

El secretario de desarrollo Humano Integral, Edson Morales, informó que el estudio planteó una tarifa de 1,58 bolivianos.

“En esta reunión tendría que definirse el pasaje urbano, ya se realizó dos reuniones de socialización”, dijo