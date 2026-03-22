Catorce candidatos disputan la Alcaldía de Quillacollo

Con un escenario electoral amplio y competitivo, el municipio de Quillacollo acudirá a las urnas este domingo 22 de marzo para elegir a sus nuevas autoridades municipales.



Catorce candidatos buscan ocupar la Alcaldía en una de las contiendas con mayor número de postulantes en el departamento de Cochabamba.



Además de la elección del alcalde, la población votará por la conformación del Concejo Municipal, instancia clave para la aprobación de normas y la fiscalización de la gestión edil.



Para este proceso, se elegirán 11 concejalas y concejales, número definido en función de la cantidad de habitantes del municipio, conforme a la normativa vigente.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Quillacollo cuenta con una población de 166.741 habitantes, lo que lo posiciona como uno de los municipios más poblados del departamento y con creciente incidencia dentro del eje metropolitano.



Este contexto demográfico convierte a la elección en un proceso relevante, tanto por su impacto local como por su influencia en la dinámica regional.



Para la jornada electoral se han habilitado 52 recintos y 545 mesas de sufragio, donde los ciudadanos emitirán su voto.



La participación será un factor clave en un escenario caracterizado por la diversidad de opciones políticas.

Candidaturas



En la papeleta electoral figuran representantes de distintas organizaciones políticas, cada uno acompañado por su candidato a primer concejal.



Los postulantes a la Alcaldía son: Percy Orlando Rosas Palomeque (APB Súmate), junto a Leydi Carla Santos Escalera; Sergio Vásquez López (Unidos), con Álvaro Lima López; Jaime Aduana Quintana (FAP), con Heedy Giovanna Flores Rodríguez; Carlos Gilber López Salinas (NGP), con Karina Amparo Rico Muñoz; Cristian Ariel Ramallo (MTS), con Johnny Roque Ochoa; Luis Santa Cruz Torrico (FRI), con Denis Albaro Cabero Ríos; Héctor Cartagena Chacón (UNE), con Bladimir Vargas Rojas; Charles Cristhian Becerra Sejas (Soluciones con Todos), con Casto Rodríguez Choque; Roberto Carlos Saravia Aliendre (FS), con José Luis Fernández Quintana; Edwin Ramiro Vargas Ponce (PDC), con Estefanía Torrez San Miguel; Eduardo Mérida Balderrama (UN), con Darío José Antezana Vargas; Félix Marcos Cabrera Coca (LIBRE), con Livio Jhasmany Terán Zenteno; Óscar Octavio Claros Rivas (Alianza Patria Unidos), con Rosa Mavel Padilla Mendieta; y Mónica Alvis Salvatierra (AUPP), con Reynaldo Lafuente Terrazas.



Desafíos



Más allá de la contienda electoral, el municipio enfrenta una serie de problemas estructurales que han sido señalados de manera recurrente en la agenda pública.



Entre ellos figuran la corrupción, la inestabilidad institucional y la falta de planificación, factores que han incidido en el desarrollo local.



En materia de salud, se plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura con hospitales de segundo y tercer nivel, debido a las limitaciones actuales en la atención.



A esto se suman dificultades en servicios básicos como agua potable y alcantarillado, además del manejo de residuos sólidos y el estado de la infraestructura vial.



Asimismo, la distribución del agua proveniente de Misicuni continúa siendo un tema pendiente, junto con la implementación de un plan que garantice su acceso equitativo. La recuperación de espacios como el Playón Marquina y la Laguna de Cota también aparece como una oportunidad para impulsar el turismo y la economía local.



Quillacollo forma parte de la circunscripción 28 dentro de la organización territorial electoral. En este contexto, la decisión de los votantes no solo definirá a las nuevas autoridades, sino también el rumbo de un municipio que enfrenta retos importantes en medio de su crecimiento urbano.