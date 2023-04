Ministerio de Salud: 21 municipios del país se encuentran en exposición alta al mercurio

El Ministerio de Salud y Deportes identificó 21 municipios rurales con mayor exposición al mercurio y metilmercurio. Esto debido a que los mineros no cuentan con las medidas de seguridad apropiadas para evitar contaminarse.



Algunos de esos municipios son: Baures y Reyes (en el Beni), San Lorenzo y San Pedro (Pando) y Guanay, Irupana e Iximas (La Paz), entre otros.



"Aproximadamente un 60% y aún más (de los mineros que trabajan) no utilizaba los implementos, más pasa en la minería artesanal. Depende de cuánto inhales, si inhalan todos los días es toxicidad crónica. Estamos trabajando y capacitando al minero y le estamos diciendo sobre el riesgo al que se expone", informó a ANF Alfredo Laime, responsable del Programa Nacional de Gestión de Salud Ambiental del ministerio.



Las tres razones que llevan al minero a exponerse a este metal y a no usar los implementos son: por comodidad, porque aseguran que les incomoda y otros porque no conocen del daño que puede provocarles este elemento pesado.



El mercurio no se absorbe por la piel, sino por vía respiratoria del vapor del mercurio y por vía digestiva. Su exposición puede llevar a una intoxicación crónica, ya que el mercurio afecta principalmente al sistema nervioso porque pasa a las membranas del cerebro; si una mujer embarazada es expuesta, la toxicidad también se transmite al bebé que espera.



Según la Organización Panamericana de Salud (OPS) la inhalación constante del vapor del mercurio también afecta el aparato digestivo, los pulmones y los riñones.



"El mercurio es una sustancia química que se evaporiza muy rápidamente, a los 13 grados ya emite vapor. Si se abre la tapa -de la botella donde se envasa- se evapora, uno no lo está viendo, pero pasa. Los más expuestos son los mineros y gente relacionada con joyería", señaló Karla Villegas, ingeniera ambiental y coautora de la investigación "Mercurio en la pequeña minería aurífera de Bolivia", publicada en marzo de 2021 por la Confederación Helvética Suiza para el Ministerio de Minería y Metalurgia.



Este medio intento entrevistar a Ramiro Balmaceda, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), pero -pese a que confirmó el encuentro- no aceptó la entrevista ni respondió el celular; asimismo se intentó hablar con el presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) La Paz, Armando Saravia y éste optó por no responder las preguntas de este medio.



Ramón Coronel, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras "Integrando La Paz" aseguró que ya se encuentran reemplazando el mercurio por otro elemento y otra tecnología, como es el cianuro para recuperar el 100% del oro.



"Algunas cooperativas ya están comenzando a trabajar con equipo moderno. La planta de lixiviación es carísima, pero hay que hacerlo y los asociados deben invertir de sus propios recursos", afirmó el dirigente.



Este metal es nocivo para el ser humano, los mineros son un grupo social que está en directa y permanente exposición en la explotación de oro a cielo abierto, otras personas que habitan cerca de esta actividad; además, las consecuencias con ambientales.



"El mercurio se evapora y se vuelve sólido en los pulmones cuando la persona está expuesta. De acuerdo a conversaciones que hemos tenido, ellos (mineros) no reutilizan el mercurio y se puede recuperar en un 99%", dijo, además, Javier Flores, docente de la carrera de Ingeniería Minera de la Universidad Autónoma Tomás Frías, desde Potosí.



La ANF, el viernes, publicó un reportaje sobre la ruta de comercialización del mercurio, la venta libre que existe en La Paz, la falta de seguridad desde el ingreso del metal al país hasta que sale en contrabando a otros países.