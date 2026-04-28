Lujo de Casa Ejecutiva de YPFB asombra a autoridades

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas, de Hidrocarburos y el presidente de YPFB, mostraron este martes ambientes lujosos al interior de la Casa Ejecutiva de la estatal petrolera que, según denunciaron, eran desconocidos hasta ahora y que no tendrían nada que ver con la gestión pública.

En el lugar se observaron muebles de alta gama, cuadros, esculturas, salas de karaoke y equipos electrónicos "de última generación" en cada habitación, señaló Sebastián Daroca, presidente de la empresa estatal.

La Casa Ejecutiva de YPFB está en el barrio La Palmas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La exposición de este ambiente se da en el sexto mes de gestión del Gobierno actual; consultado sobre si el expresidente de YPFB, Yussef Akly, conocía de estos ambientes o por qué no denunció si es que lo hubiera conocido, el actual ejecutivo Daroca respondió: "Me imagino que el ritmo de trabajo de los otros presidentes haya sido muy alto, no lo sé, la verdad".

El expresidente Akly, ¿conocía esto también y no lo mencionó? insistió Unitel, "no lo sé, no te puedo decir algo porque yo hoy asumo el primer día acá en la en la en la dirección de la presidencia de YPFB", sostuvo Daroca, que anunció una investigación en este caso.

Según dijo, el hallazgo se dio de forma inesperada cuando se tomó posesión de las oficinas en la capital cruceña y luego de convocar a conferencia de prensa.

"He querido salir un poquito del protocolo de la conferencia de prensa. El objetivo de hoy era mostrar el inicio de la gestión, los 5 pilares en los cuales vamos a basar la nueva gestión de YPFB. Y en el camino, cuando vinimos aquí a hacer nuestro primer día, nos hemos encontrado con estas suites de lujo, con salas de karaoke, con equipos electrónicos de altísima gama en cada habitación", afirmó.