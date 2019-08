Trump dice que Kim se disculpó por las pruebas de misiles

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este sábado que Kim Jong-un le presentó una "pequeña disculpa" por el reciente lanzamiento de misiles de Pyongyang y agregó que el líder norcoreano está abierto a reanudar las negociaciones sobre el tema nuclear cuando terminen los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur.

Kim realizó estas consideraciones en una carta enviada a Trump, según contó el presidente estadounidense en Twitter este sábado, horas después del quinto ensayo misilístico norcoreano en dos semanas.

En la misiva, el líder de Corea del Norte sostuvo "muy amablemente, que le gustaría reunirse y comenzar las negociaciones tan pronto como terminen los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur", escribió Trump.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019

Las maniobras militares conjuntas entre Seúl y Washington comenzaron el lunes y deben continuar por más una semana. Pyongyang ha dicho que sus recientes pruebas de misiles de corto alcance son para protestar contra esos ejercicios.

El sábado, Trump se puso del lado de Kim al criticar las maniobras conjuntas, que son una piedra angular de la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur.

"Era una carta larga, en gran parte de la cual se quejaba de los ridículos y caros ejercicios. También era una pequeña disculpa por probar los misiles de corto alcance, y decía que estas pruebas se detendrían cuando terminen los ejercicios", dijo.

"¡Espero ver a Kim Jong Un en un futuro no muy lejano!", añadió.

Trump parece decidido a asegurar un acuerdo de desnuclearización con Corea del Norte antes de las elecciones presidenciales del próximo año en Estados Unidos, a pesar de las infructuosas negociaciones desde que se reunió por primera vez con Kim en una histórica cumbre en Singapur en junio de 2018.

El viernes Trump, que se ha mostrado reacio a criticar al líder norcoreano, dijo que los lanzamientos de misiles no eran importantes.

"Lo diré otra vez. No ha habido ensayos nucleares. Las pruebas de misiles siempre fueron de corto rango. No hubo pruebas de misiles balísticos, no hubo misiles de largo alcance", alegó.