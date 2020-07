Aumenta la inquietud en España tras nuevos brotes de Covid-19

Redacción Central |

Los nuevos brotes de coronavirus mantienen la inquietud en España, que registró 241 casos en las últimas 24 horas, mientras las autoridades mantienen detectados 73 focos en todo el país (frente a los 67 del miércoles) y se extiende la obligatoriedad del uso de la mascarilla.



La cifra de nuevos casos fue ayer ligeramente inferior a los 257 del miércoles, que a su vez fue la mayor desde el pasado 30 de mayo, reseñó Efe.



La cifra total de contagios se eleva ya a 253.056 infecciones desde el inicio de la pandemia y a 28.401 muertos, de los que 10 fallecieron en los últimos siete días.



Los brotes están "controlados" en estos momentos, aseguró en unas declaraciones televisivas la ministra portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, aunque advirtió de que "en ningún momento se puede bajar la guardia".



Por ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, señaló de que no se puede descartar el retorno al estado de alarma con medidas especiales, aunque aseguró que los datos actuales "no indican que haya previsión de hacer esto".



Los brotes más serios son los de la provincia catalana de Lleida (noreste), que incluye a la capital y los de la comarca gallega de A Mariña (Lugo, noroeste).



La extensión de estos brotes no para de aumentar, pese a que desde este fin de semana las autoridades regionales decretaron el confinamiento de la población en esas zonas, que en total afecta a unas 280.000 personas.



En la provincia de Lleida se confirmó ayer el primer fallecimiento desde el rebrote, con además 46 nuevos positivos en las últimas 24 horas.



Ese brote sumó ayer 46 nuevos positivos y ya tiene 82 hospitalizados, once de ellos en cuidados intensivos, a la vez que se multiplican brotes, aunque de menor importancia, en varios puntos de Cataluña.



Para intentar frenar esa la expansión del virus, en esa región es obligatorio desde ayer el uso de mascarillas en todos los espacios públicos, salvo en las playas y piscinas.



En Cataluña, el número de casos positivos de las últimas 24 horas casi se ha duplicado, con 482 nuevos respecto a ayer, la mayoría de ellos detectados en el área metropolitana de Barcelona, según datos oficiales del Gobierno regional catalán.



En el brote de Lugo, detectado el pasado 23 de junio, los casos activos han subido de los 144 del miércoles a 165 ayer.



Las autoridades regionales de las Islas Baleares también anunciaron la obligatoriedad de llevar mascarillas, incluso si se puede asegurar la distancia de seguridad, excepto en playas, piscinas, cuando se esté consumiendo comida o bebida o se practique deporte.



El director del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el epidemiólogo Fernando Simón, consideró que por ahora no es necesario realizar confinamientos domiciliarios en ninguna zona.

Elecciones

Galicia y el País Vasco celebran elecciones regionales este domingo, en medio de una preocupación creciente por los rebrotes del coronavirus.

Las dos regiones del norte de España debían celebrar esos comicios el 5 de abril, pero en marzo sus respectivos presidentes los aplazaron ante el avance galopante de la enfermedad, que oficialmente se ha cobrado más de 28.000 muertos en el país.

El gobierno gallego prevé no obstante que las urnas se pongan en todo el territorio.

La vicepresidenta del gobierno español Carmen Calvo avisó al gobierno de Galicia de que "cada cual tendrá que responder de sus responsabilidades y sus decisiones".

Y matizó que, debido a la descentralización de las competencias de salud en beneficio de las autoridades regionales, el ejecutivo central no es más que "un espectador" en lo que respecta a los protocolos sanitarios de estos comicios.