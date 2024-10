Tres asignaturas que AMLO deja pendientes y qué plantea Sheinbaum para resolverlas

“Me voy a jubilar con la conciencia tranquila y muy contento”, dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Entre sus razones para la satisfacción están una reducción de la pobreza de casi 10 puntos, la estabilidad de la economía, la construcción de grandes obras de infraestructura, como el Tren Maya y la proliferación de becas, créditos y subsidios para los mexicanos más pobres.

Hoy, AMLO (como se conoce al primer mandatario por sus siglas) le entregará el bastón de mando a su aliada y amiga Claudia Sheinbaum: otra razón, dice, “para estar feliz”. Lo hará después de múltiples despedidas que evidenciaron su enorme popularidad, que roza el 70 por ciento de aprobación, y la autocrítica exigua que hace de su sexenio.

BBC Mundo contrastó los datos y consultó a una decena de analistas de la política mexicana en busca de los grandes problemas pendientes en México. Aunque hay otros que se quedan por fuera, como la resolución del caso Ayotzinapa —un “crimen de Estado” impune por el que hace diez años desaparecieron 43 estudiantes y tres fueron asesinados— y la corrupción, estas son las tres asignaturas pendientes de AMLO que más consenso generan.

Reducir la violencia



En las semanas previas a la transición presidencial, México vivió una nueva crisis de violencia, sobre todo en el noroeste, donde dos facciones del Cártel de Sinaloa luchan por el vacío de poder que dejó el arresto de “El Mayo” Zambada, un prominente narcotraficante. AMLO dijo que durante su sexenio bajaron los homicidios un 18 por ciento; los robos, un 30, por ciento, y los secuestros, un 77 por ciento.



Para combatir el crimen, su Gobierno reemplazó a la policía federal por una Guardia Nacional, bajo control del Ejército, para depurar elementos de corrupción, y en su último mes reformó el Poder Judicial para intentar acabar con la impunidad.

Transición energética



Cinco de los 100 compromisos de AMLO cuando llegó al poder estaban relacionados con el medioambiente: plantar millones de árboles, promover fuentes de energía sostenibles, restringir el uso de semillas transgénicas, prohibir el fracking y reducir el impacto ambiental del desarrollo turístico.



Aunque se avanzó en el tema de semillas y no se otorgaron licencia mineras, en el sector ambiental hay consenso de que “se perdieron seis años”, no sólo porque no se cumplieron la mayoría de estas promesas, sino porque el Gobierno impulsó proyectos de enorme impacto ambiental.

Mejor sistema de salud



La salud es otro tema polémico porque AMLO se lo toma a pecho: hizo varias reformas con resultados ambiguos y la comunidad científica ha tenido que entrar al debate político.

Y las cifras son, otra vez, un tema espinoso. AMLO cita el aumento de clínicas y doctores y la reducción de precios en el sistema público para los no asegurados. Sin embargo, datos de la Coneval, un centro de estudios estatal, reportan que la carencia de salud aumentó del 16 por ciento en 2018 al 39 por ciento en 2022.