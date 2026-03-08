17 países americanos se unen contra los carteles

El presidente estadounidense Donald Trump no tardó mucho tiempo en dar contenido a su iniciativa del Escudo de las Américas.

En la primera reunión con el grupo de gobernantes de derecha de países latinoamericanos y del Caribe anunció que se establecerá una coalición militar hemisférica para el combate al narcotráfico.

El magnate conservador agregó que ya 17 países se han comprometido a unir fuerzas en esta coalición, que podría trasladar el combate al tráfico de drogas del terreno policial y de inteligencia al de la lucha armada.

“La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro Ejército. Tienes que usar tu Ejército”, insistió Trump.

El presidente estadounidense citó la experiencia de la coalición que EEUU lideró para enfrentar, en Oriente Medio, al grupo Estado Islámico: “Ahora debemos hacer lo mismo para erradicar los carteles en casa”.

Despliegue de fuerza

La iniciativa está alineada con el enfoque que EEUU ha mantenido desde septiembre de 2025, cuando con una enorme acumulación de fuerzas navales inició una serie de bombardeos contra las que su Gobierno considera son narcolanchas, que ya ha dejado más de un centenar de víctimas.

Coincide también con la audaz operación que fuerzas Delta del país norteamericano llevaron a cabo el 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro que ahora deben responder ante un tribunal de Nueva York por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Recuperar influencia

Trump ha intentado contrarrestar la influencia en la región de varios de los grandes antagonistas de su país, como China, Rusia o Irán.

América Latina ha alcanzado cifras récord en su relación comercial con China, con 518.000 millones de dólares intercambiados en 2024 y 120.000 millones en préstamos a gobiernos de todo el hemisferio, según cifras de Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Esa ofensiva contra la influencia china ya se mostró en los primeros días del Gobierno de Trump, cuando presionó al presidente de Panamá, a que cortara nexos con una empresa con sede en Hong Kong que había obtenido un contrato para operaciones en el Canal de Panamá.

La única vía

Durante su participación en la instalación del Escudo de las Américas, Trump identificó a México como “el epicentro de la violencia de los carteles”, aunque reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum como una “muy buena persona” con una “hermosa voz”.

También pidió ayuda a los mandatarios invitados en la lucha contra el narcotráfico”.

Todos estos líderes comparten la visión del magnate republicano en temas relativos a la economía, seguridad y migración, y los primeros mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de El Salvador, Nayib Bukele, ya han suscrito alianzas formales con Trump, bien sea para operaciones conjuntas contra grupos irregulares o para apoyar sus políticas migratorias.

Por el momento no está claro cuáles serían los otros países dispuestos a unirse a la fuerza militar conjunta, ni si ésta incluiría también a México y a Venezuela.

La enviada especial de EEUU al Escudo de las Américas es la recién destituida secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, que salió del gabinete presidencial.