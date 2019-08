Fiscalía convoca a Mesa a declarar por la capitalización a denuncia de la Vicepresidencia

LA PAZ |

La Fiscalía de La Paz citó al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a declarar en calidad de "testigo", este lunes, por el proceso de capitalización y privatización, en el que se investigan los supuestos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito a denuncia de la Vicepresidencia del Estado.

La denuncia ha sido interpuesta por el secretario general de la Vicepresidencia, Héctor Ramírez, "en contra de los autores por la comisión de los supuestos ilícitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y otros del C.P. manda y ordena a cualquier funcionario público hábil no impedido de la Policía Boliviana cite formalmente a: Carlos Mesa", dice la citación.

La convocatoria es para el lunes 12 de agosto a las 15.00, para que se presente ante el investigar anticorrupción al caso, "para que preste su declaración en calidad de testigo", en relación a las investigaciones que realiza el Ministerio Público respecto a delitos de orden público.

La citación fue pegada en la puerta de la que fue la casa de los padres del exmandatario. Mesa manifestó que se trata de una investigación sobre la privatización y capitalización y condenó el "acoso", precisó que en su gestión no privatizó ni "una hoja".

"No privatice una hoja de un árbol de este país. Pero estamos llegando a una vergüenza de tal tamaño con esta justicia que no funciona, con esta vergüenza del acoso, me acusan ahora de capitalizar y privatizar", manifestó Mesa a través de un video grabado.

Calificó el hecho como una guerra sucia desatada por el Gobierno "Una dos, tres, cuatro, cinco acusaciones, ya no sé cuántas acusaciones tengo en mi contra", cuestionó el expresidente de Bolivia.

En ese contexto que considera es de "acoso" político, la autoridad advirtió que permanecerá en el país para continuar en la campaña electoral. "Y le vuelvo a decir que aquí estoy aquí voy a estar en la campaña y aquí voy a estar peleando junto a ustedes para derrotarlos democráticamente".