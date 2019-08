Exigen claridad a Mesa y Fiscalía admite denuncia

Los ataques en contra del candidato de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa no cesan. Óscar Ortiz, que postula a la presidencia por la alianza Bolivia Dice No, criticó que Mesa no aclare las denuncias respecto a que recibió dinero para ser postulante a la vicepresidencia por el MNR en 2002.

En tanto, la Fiscalía admitió la denuncia del equipo de Mesa contra un periodista por difundir la información de esos presuntos pagos. “Si no puede explicar su pasado, no puede pretender conducir el futuro del país”, dijo Ortiz.

El equipo jurídico de Mesa presentó el lunes una denuncia penal contra el escritor y periodista Emilio Martínez que denunció un presunto pago de $us 1,2 millones al actual candidato del CC para sellar una alianza política con el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en los comicios de 2002.

“(Con esa acción) más bien parecen confirmar que hubieran recibido esos pagos, creo que eso es casi admisión sobre la veracidad de todas las denuncias, lo cual vuelve a su situación aún más grave y ahí yo le doy un mensaje, claramente: ‘Si no puede explicar su pasado, no puede pretender conducir nuestro futuro’”, dijo Ortiz.

También presentó una denuncia penal contra la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, que anunció una investigación sobre el millonario desembolso a favor de Mesa, expropietario del canal privado de televisión PAT.

La fiscal Verónica Jara informó que se admitió la denuncia interpuesta por Ximena Valdivia y otros siete exfuncionarios de PAT contra el periodista Emilio Martínez, persona que filtró en internet los datos del depósito de 800.000 dólares a esa televisora hace 17 años, y Morales, por difundir esa información.