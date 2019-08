Gobierno arremete contra Mesa por caso PAT

Autoridades de Gobierno insisten con cuestionar al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, por un presunto pago que habría recibido para ser candidato del MNR en 2002, mientras que personas vinculadas al postulante presidencial señalaron que no gastarán tiempo en la guerra sucia.

El ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, aseveró que “si el candidato, su equipo (...) no tienen nada oscuro entre manos, lo mínimo que tendrían que hacer es explicarle a la sociedad y no esconderse en el argumento fácil de que esto es una guerra sucia”.

En respuesta, el candidato a la vicepresidencia de CC, Gustavo Pedraza, aseguró que “no vamos a gastar ni inteligencia ni tiempo ni energía en la guerra sucia, no vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo”.

“La guerra sucia se va a intensificar, cómo estará tan asustado Evo Morales que tiene que aliarse con el ‘gonismo’ para atacarnos”, declaró.

La pasada semana, Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusó a Mesa, de cobrar dinero al MNR para convertirse en vicepresidenciable en las elecciones generales de 2002.

El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, también cuestionó este presunto pago y dijo que “simplemente refugiarse en acusar de guerra sucia no es suficiente. Aquí la gente quiere saber quién realmente tiene las manos limpias. (...) es indefendible lo que está haciendo el señor Mesa de no salir a responder”.

Por otra parte, la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, pidió a la Fiscalía fecha y hora para prestar declaración en el marco de la denuncia penal que puso en su contra la exgerente de PAT, Ximena Valdivia, por violar su secreto bancario.