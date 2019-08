Choferes inician paro con bloqueos en rechazo a nuevas rutas del Pumakatari

LA PAZ |

Los choferes de varios sindicatos pertenecientes a la Central Única de Transporte de Pasajeros (Cutup) de La Paz iniciaron este martes a las 06:00 paro de actividades con marchas de protesta para rechazar las "imposiciones" de la Alcaldía y las nuevas rutas de los buses Puma Katari y el Chiki Titi.

Desde las 06:00 los choferes sindicalizados se concentraron en varios puntos de la urbe e instalaron bloqueos como en el Faro Murillo, Cruce de Villas, avenida Periférica, avenida Montes, Obrajes, Calacoto, Achumani, entre otros.

Las principales calles de La Paz están libres de unidades de transporte público. Solo algunos minibuses sin ningún tipo de identificación transitan por las principales avenidas.

"Pedir disculpas a la población por esta movilización, pero todo es culpa del alcalde (Luis Revilla) que el 5 de marzo ha firmado una nueva línea del Pumakatari, por eso estamos en emergencia", manifestó a Unitel uno de los choferes en el Cruce de Villas.

Por la falta de transporte, varias unidades educativas suspendieron clases; sin embargo, el director departamental de Educación de La Paz, Juan Churata, dijo que las clases deben ser normales.

"La dirección departamental ha dispuesto no suspender las clases porque viven en el entorno de la Unidad Educativa casi el 80 por ciento de los estudiantes, por esta situación no se suspenderá y habrá tolerancia", dijo Churata.

El domingo, choferes y comunarios apedrearon tres buses de Puma Katari que iniciaba la nueva ruta San Pedro - Achumani.

Por esta situación, tres choferes y un albañil fueron enviados a la cárcel de San Pedro para ser procesados.