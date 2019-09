Canelas: no es soberbia el no declarar desastre nacional

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, aseveró hoy que el Estado "no está desbordado" económica y técnicamente para que tenga la necesidad de declarar "desastre nacional" ante los incendios que afectan la Chiquitanía, en el oriente boliviano.

"No es capricho, soberbia el no declarar desastre nacional", dijo el Ministro en entrevista con el programa El Pueblo es Noticia del canal estatal.

"No estamos desbordados ni económica, ni técnicamente como Estado, y no se puede medir diciendo, 'disculpe usted, el fuego va a llegar a cumplir un mes, eso no quiere decir que usted está desbordado técnicamente', uno podría pensar eso a priori, pero no es correcto", manifestó en Ministro.

Explicó que hay dos figuras administrativas y legales en este tipo de situaciones, en el marco de la Ley 602 de Gestión de Riesgos en Bolivia. La primera, es la declaratoria de emergencia nacional y la segunda, de desastre nacional.

La oposición y diferentes sectores sociales y activistas demandan que el Gobierno central dicte una declaratoria de "desastre nacional", por las características de los incendios que arrasaron con miles de hectáreas de tierra, pero además por el daño ambiental que representa. Sin embargo, el Ministro insistió que no corresponde.

Precisó que se declara emergencia nacional, cuando un departamento afectado se ve desbordado en su capacidad técnica y económica para hacer frente a una situación determinada. Recordó que está vigente un decreto supremo de declaratoria de "situación de emergencia nacional", norma con la que se aceleran las tareas de ayuda y se movilizan recursos económicos.

Mientras que una declaratoria de desastre es de envergadura mayor, porque tendría que ser el Estado el que se vea desbordado en su capacidad técnica y económica para atender una emergencia, lo que no ocurre con los incendios que hace más de 20 días se han generado en la región oriental del país, aseguró.

Para Canelas es importante tomar en cuenta estos dos aspectos, porque si bien empíricamente se puede constatar que hay un desastre en la zona de la Chiquitania, tal como lo dijo el presidente Evo Morales, pero eso "no significa que necesariamente tengamos que habilitar la situación legal de desastre", porque en el ámbito legal y administrativo es pertinente la declaración de emergencia.

Canelas calificó de equivocadas las versiones en sentido que con una declaratoria de desastre se agilizan las soluciones. Reiteró que el país tiene las capacidades, económica y técnica, para hacer frente a los incendios y con la declaratoria de emergencia se puede gestionar la ayuda internacional, como se lo hizo.

"Hay unos protocolos y procedimientos para darte la ayuda (internacional). Primero una situación de gravedad, luego una serie de cancillerías y organismos que manifiestan pública o de manera privada su disposición a colaborar, para que se concrete ello, debe haber gestiones de la Cancillería del Estado afectado, en este caso de nuestro país, con otras cancillerías de otros Estados para viabilizar esa ayuda. Pero no se queda solo en una cuestión de palabra, hay desde luego una valoración técnica, económica de la situación", explicó el Ministro.