Denuncian que "dudoso" informe de Migración impide liberación de Gutiérrez

LA PAZ |

Un "dudoso" informe de la Dirección General de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, impide que el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, se beneficie con la cesación a la detención preventiva, denunció su defensa.

El informe hace referencia que Gutiérrez habría viajado a Colombia el 2016 y ese hecho es considerado como un riesgo procesal latente de fuga, y por lo que Orlando Rojas, juez Octavo de Instrucción de La Paz, nuevamente rechazó hoy el pedido de libertad del dirigente cocalero.

"Continúa detenido preventivamente, se le ha rechazado (porque) no ha desvirtuado (los riesgos procesales) con elementos suficientes", informó Antonio Saavedra, abogado del Ministerio de Gobierno.

Sin embargo, a la conclusión de la audiencia, Gutiérrez negó haber viajado a Colombia y aseguró que el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público se aferran al cuestionado informe pese a que nunca habría viajado al mencionado país.

"Mi persona es inocente y lo he demostrado, me acusan de que he viajado a Colombia y jamás en mi vida he viajado a Colombia y eso lo he demostrado el día de hoy, se ha desvirtuado, pero quisiéramos saber ¿quién es el que ha dado el informe de Migración favoreciendo al Ministerio Público?", manifestó Gutiérrez.

Eusebio Vera, abogado de Gutiérrez, explicó que rechazaron la libertad de su defendido porque no adjuntó documentación del supuesto viaje a Colombia.

"No hay un sello autorizado en el pasaporte de Franclin Gutiérrez de que se haya constituido en Colombia, es más nunca fue a Colombia, ni siquiera por escala, sin embargo, por la tozudez del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público continúa este extremo", indicó el jurista.

Dijo que harán requerimientos a Migración para que sustente con documentos y diga quién ha sido la persona que ha "insertado" el detalle del supuesto viaje.

Señaló que el informe solo dice que Gutiérrez fue a Colombia sin especificar ningún otro detalle. "Esto genera dudas, dudas en relación a todo, no se tiene algo certero, no se tiene algo cierto sobre este extremo (...) y es lo único que impide (su liberación)", enfatizó.

El abogado indicó que la intención del Ministerio de Gobierno y la Fiscalía es mantener recluido al dirigente y por eso se encargan de producir indicios dudosos.

Gutiérrez está detenido en la cárcel de San Pedro desde agosto de 2018, después que fue denunciado por el Ministerio de Gobierno de supuestamente organizar grupos armados para emboscar a efectivos policiales en la comunidad de San Antonio, en La Asunta, donde murió un uniformado y otros siete resultaron heridos.