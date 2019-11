El expresidente de YPFB acusado de corrupción recupera su libertad tras 10 años y 9 meses en prisión

El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recuperó su libertad tras cumplir 10 años y nueve meses de reclusión en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz, informó Maribel Estelí Ramírez, hija del ex hombre fuerte del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Anunció que Ramírez, posiblemente, salga en libertad del penal de San Pedro entre el lunes y martes, previa presentación de algunos requisitos.

"Bueno simplemente los jueces han tomado una decisión en base a las leyes nacionales que tenemos en Bolivia, ya no nos han objetado nada, han dado un procedimiento positivo a nuestro favor, tras la solicitud (de libertad)", confirmó en un contacto telefónico con el programa Que No Me Pierda del canal Red Uno.

Ramírez fue sentenciado a prisión por casos ligados con el asesinato del empresario Jorge O"Connor, quien debía pagarle una suma de dinero, como coima, para favorecer a la empresa Catler-Uniservice, durante su gestión como presidente de YPFB.

Cumplía una condena de 12 años por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, cohecho pasivo propio y asociación delictuosa tipificada y sancionada por el Código Penal.

Para la hija del ex hombre fuerte del MAS, su padre fue sentenciado por "celos políticos" del expresidente Evo Morales y exvicepresidente Álvaro García Linera en su primera gestión de Gobierno.

"Está claro que el señor Evo Morales y el señor Álvaro García Linera lo han retenido casi 11 años por celos políticos porque él era el segundo hombre. Mi papa era fiel a Evo Morales, pero él lo ha traicionado, haciendo ver una gran corrupción contra mi padre", indicó.

Maribel Estelí Ramírez anunció que su padre dará una conferencia de prensa tras salir del penal de San Pedro.