Evo “buscará la forma” de entrar y Policía refuerza control fronterizo

El expresidente Evo Morales aseguró ayer que pese a la orden de aprehensión en su contra por un caso de sedición y terrorismo, buscará la forma de entrar al país para acompañar a sus candidatos en la campaña electoral del próximo año.

La Policía reforzó los controles fronterizos y los mecanismos de inteligencia en todos los pasos a otros países para cumplir con la orden de aprehensión del exmandatario, mientras que la Cancillería pidió a Argentina que cumpla con los protocolos de cooperación en materia judicial.

Morales, en una conferencia ante medios argentinos en Buenos Aires, aseveró que sigue siendo presidente de Bolivia, puesto que la Asamblea Legislativa nunca aceptó su renuncia. Sin embargo, el exmandatario no menciona que el Tribunal Constitucional avaló la sucesión de Jeanine Áñez.

El dirigente cocalero aseveró que cualquier proceso en su contra tendrá que seguir el procedimiento especial de un juicio de responsabilidades, que requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores. Ante esto el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que corresponde un juicio ordinario, porque Morales es acusado de cometer tres delitos después de renunciar a su investidura.

Morales fue más allá y aseguró que de todas maneras volverá al país. “Si no me permiten entrar voy a ver la forma de entrar, acompañado por personalidades, por la prensa, me voy a entrar allá a hacer campaña, no tengo miedo a la detención”, aseveró.

“Ahora no soy candidato, no soy presidente, puedo acompañar a candidatos y candidatas para ganar las elecciones”, indicó.

Ante las declaraciones de Morales, la canciller Karen Longaric aseveró que Buenos Aires debe cumplir los protocolos de cooperación.

“Lo que tiene (que) hacer Argentina es cumplir todos los estatutos de cooperación judicial internacional que están vigentes en el mundo entero (...) Si hay un mandamiento de apremio contra el señor Evo Morales, se transmitirá esa orden de aprehensión al Gobierno argentino para que éste cumpla con estos protocolos de cooperación judicial”, agregó.

Longaric dijo que se elevará una consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para saber si el expresidente Morales puede hacer política desde su refugio en territorio argentino.

“Esa es una consulta de carácter jurídico internacional, que es el paso que debemos seguir y esperaremos que el Alto Comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal ante el Gobierno de Argentina”, explicó Longaric.

Ante los movimientos del expresidente, la Policía Boliviana reforzó los controles fronterizos. “Es un trabajo integral e interinstitucional, Migración a través de los puntos de control en los pasos fronterizos está reforzando, del mismo modo el personal policial y de investigaciones, se está reforzándo en todos estos puntos”, dijo Iván Rojas, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Rojas aseveró que si Morales busca cruzar se activa una alerta migratoria, lo que implica que el personal interviene en el Control Aduanero y se deriva a la Policía o, en su caso, a la Fiscalía.

El presidente argentino, Alberto Fernández, afirmó que no entregará “por ningún motivo” a Morales y se comprometió a garantizar y reforzar la seguridad del exmandatario boliviano, según informó Infobae.

8 días en Argentina. El expresidente Evo Morales cumple ocho días en Argentina, donde solicitó refugio político.

EVO ENVIÓ REPORTE A LA CONTRALORÍA

El expresidente Evo Morales envió su último Declaración Jurada de Bienes y Rentas a la Contraloría el pasado 4 de diciembre, 24 días después de su renuncia a la presidencia del Estado.



“El señor Evo Morales presentó su Declaración Jurada en fecha 4 de diciembre de 2019 mediante su apoderada Patricia H. G., con poder especial, respectivamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto en aplicación del artículo 8 del DS 1233”, informó Cinthia Mendieta Camargo, responsable de Registro de la Contraloría General del Estado.

Según este último reporte, Morales tiene ocho bienes, además de 1.191.074,27 bolivianos en bienes activos; cero de deudas pasivas y 344.557,92 bolivianos en rentas pasivas.

El DS 1233 señala que “los servidores públicos que concluyan su relación laboral con la entidad deberán presentar la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, dentro el plazo de treinta (30) días calendario a partir del primer día de su desvinculación de la entidad pública”.