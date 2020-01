Abogado denuncia acción ilegal en el traslado de Romero a la Fiscalía

El exministro de Gobierno, Carlos Romero se encuentra declarando en la Fiscalía de la ciudad de La Paz por el caso de presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). El abogado defensor del exministro, Andrés Zuñiga, calificó su traslado como una "vulneración flagrante" y una "acción ilegal" a los derechos de la exautoridad.

Romero fue llevado con fuerte resguardo policial desde la Caja Petrolera de Salud, donde permanecía internado desde el 10 de enero. En primera instancia se informó sobre una aprehensión; sin embargo la Fiscalía descartó esa figura.

"Es una forma inusual de convocatoria, la vamos a observar en una acción de libertad. Hay una vulneración flagrante de derechos porque en el procedimiento penal no existe esta forma de comunicación, casi obligado a que sea conducido a la Fiscalía para declarar. Ha requerido una orden de "conducción", que no es de aprehensión", declaró.

El abogado explicó que en el Código de Procedimiento Penal no existe este tipo de convocatoria de "orden de conducción" para que una persona se prensente ante el Ministerio Público. "No es una orden de aprehensión es una forma irregular de conducción para compulsar con la fuerza a la Fiscalía, no existe esta figura", insistió.

Romero llegó a la Fiscalía antes de las 15:30 para prestar sus declaraciones. Al ingresar al edificio denunció que se están vulnerando sus derechos y que las denuncias en su contra serían medidas políticas del actual Gobierno de transición.

La exautoridad es acusada por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por irregularidades detectadas en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn). En la víspera fue citado para declarar por este caso, sin embargo no se presentó porque permanecía internado.

Romero también fue denunciado por el denominado caso terrorismo.

La exautoridad, uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente de Evo Morales, reapareció la semana pasada ante los medios de comunicación.