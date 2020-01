Longaric se reúne con el secretario de Estado de EEUU

La canciller Karen Longaric se reunió hoy con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

El encuentro "de trabajo" se llevó a cabo en Colombia y uno de los temas que se trató fue el de las elecciones presidenciales del 3 de mayo próximo.

"La ministra (Karen Longaric) se siente complacida por los términos de este encuentro que redunda en beneficios a favor de Bolivia", se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la Cancillería.

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU dijo que fue un placer conocer al canciller boliviana.

"Esperamos desarrollar vínculos más estrechos y brindar apoyo a Bolivia para celebrar elecciones libres, justas y transparentes en mayo", manifestó.

Asimismo, Pompeo dijo que hay muchas áreas de colaboración para fortalecer la democracia y promover la prosperidad.

A pleasure to meet Bolivian Foreign Minister @KarenLongaric. Looking forward to developing closer ties and providing support for #Bolivia to hold free, fair, and transparent elections in May. There are many areas for collaboration to strengthen democracy and promote prosperity. pic.twitter.com/odj7hupFaB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2020