Camacho pide a Áñez no postularse: "No sería ético"

El exlíder cívico cruceño y candidato a la Presidencia, Luis Fernando Camacho, pidió a la presidenta constitucional, Jeanine Áñez, que no se postule a las elecciones generales y cumpla su palabra.

"Como ella bien lo dijo, no sería ético que ella vaya (a las elecciones)", señaló Camacho y explicó que no se trata de que si podría ganar o no, sino que es "un tema de consecuencia", y mencionó que ella es quien designó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

"Ella lo ha dicho claramente (que no será candidata) las especulaciones vienen de su entorno, de su partido para generar zozobra en el pueblo boliviano", manifestó Camacho a los medios durante su visita al centro de abasto Florida en Santa Cruz.

Los rumores sobre una posible candidatura se ahondaron tras que algunos ministros y autoridades compartan en redes sociales la imagen de la tricolor con la pregunta: ¿Y si fuera ella?".

Camacho y Marco Pumari, candidato a la Vicepresidencia, estuvieron en medio de polémica tras la filtración de una grabación. En el audio se implicó al excívico potosino en el cobro de 250 mil dólares y cuotas en la Aduana a cambio de aceptar una supuesta candidatura a la vicepresidencia como acompañante de Camacho.