Sahonero: En los próximos días se podrá usar el test para Covid-19 de la UMSS

El congreso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se desarrollará el próximo viernes 6 de noviembre. La resolución... Ver más Comité ejecutivo programa para el 6 de noviembre la elección del presidente de la FBF

La Selección nacional de fútbol desarrolló hoy en la mañana una sesión intensa, primero en el gimnasio del hotel donde... Ver más La selección boliviana se entrena a ritmo intenso en Santa Cruz

"Lionel Messi no nos ha comunicado que no se vaya a presentar a los entrenamientos", anunció a la prensa el director... Ver más Messi "no nos ha comunicado" que no vaya a entrenar, afirma dirigente del Barça