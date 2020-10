Murillo: Los agitadores y violentos "no son bienvenidos, los ponemos en un avión o entre rejas"

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió hoy que las personas que pretendan agitar o generar violencia en las elecciones generales serán puestas en un avión o entre las rejas.

"Nuestras elecciones serán una fiesta democrática, mientras más observadores hayan, mejor para todos. Advertimos a los agitadores y gente que busca generar violencia, no son bienvenidos. Los ponemos en un avión o entre rejas. Compórtense, sabemos quienes son y dónde están", apuntó Murillo a través de su cuenta de Twitter.

Según la autoridad, "los violentos" están trabajando en este momento y pretenden generar especulación con el tema de una supuesta escasez de combustible o alimentos.

Aclaró que no faltará nada, no hay ningún problema con el abastecimiento de combustibles o alimentos; pidió a la población ir a las urnas a emitir su voto y "no dejen que los violentos triunfen" en las elecciones.

Dijo que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA) están trabajando de manera conjunta para brindar seguridad y tranquilidad a la población en estas elecciones presidenciales y no dejarán que pase nada.

"Nosotros vamos a estar cuidando que nada suceda y si hay algún vivillo por ahí, pueden estar seguros que no va a estar mucho tiempo, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, como siempre lo hemos hecho, como lo hemos demostrado", dijo Murillo en una conferencia de prensa tras el acto de entrega de cheques en instalaciones de Bomberos La Paz.

El Ministro señaló que se hará respetar las normas y el voto de la población, y ante cualquier irregularidad se actuará con firmeza.