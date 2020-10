Asamblea censura a Murillo por no asistir a interpelación

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuró hoy al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, por no asistir a una interpelación fijada para esta jornada.

“Era una sentencia anticipada, el MAS ha aprobado la norma para desestabilizar al Gobierno no sólo al vigente, sino al que se viene, esta interpelación tenía una sentencia anticipada, el MAS va por la cabeza de tres ministros de Estado y lo hacen por cálculo electoral, hay una actuación política del MAS, la ley que regula la censura es una ley inconstitucional. Esta ley no está vigente, no ha sido publicada en la Gaceta oficial”, dijo la diputada de UD, Lourdes Millares.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) considera "injustificada" su inasistencia a la interpelación y censura al ministro de Gobierno, Arturo Murillo.



Según la normativa vigente, la censura implica que el Gobierno debe cesar de sus funciones al ministro.

“Ante ausencia injustificada a convocatoria de interpelación, la ALP aprueba, por dos tercios de voto, la censura contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que tiene como efecto la destitución, de acuerdo con el art. 158 de la Constitución Política del Estado”, se lee en un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del Senado.

La ALP convocó a la interpelación contra el ministro Murillo por la supuesta compra irregular de gases lacrimógenos y equipos de represión.