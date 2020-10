MAS en la ALP censura a 2 ministros; Murillo rechaza

Los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) que controlan la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) censuraron ayer a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Educación, Víctor Hugo Cárdenas Conde, por considerar injustificadas su inasistencia al pleno para las interpelaciones que programó este órgano del Estado y demandó al Ejecutivo inmediata destitución de las autoridades observadas.

La Asamblea convocó al Ministro de Gobierno por la compra de equipos antimotines, gases lacrimógenos y otros para la Policía Boliviana, al titular de Educación, por las medidas técnico-pedagógicas implementadas desde la suspensión de clases presenciales por la emergencia del coronavirus, y a la Ministra de Salud, por la compra de ventiladores pulmonares modelo “Device” de la marca “Respira”.

Las autoridades convocadas, a través del Ministerio de la Presidencia, hicieron llegar las respectivas notas a la Asamblea, en las que hacen conocer la imposibilidad de asistir a la sesión debido a compromisos que debían atender.

Sin embargo, las mismas fueron cuestionadas, en el caso de Gobierno y Educación, por lo que sostuvieron que en aplicación del artículo 148 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sobre la “ausencia injustificada de los interpelados” se votó por una Resolución de Censura.

Según el artículo 158 , numeral 18 de la Constitución Política del Estado, la censura tiene como efecto la “destitución de la ministra o ministro”.

“En su nota, el ministro Murillo nos dice que no puede asistir porque tiene que ir a recibir a un representante de la OEA (Organización de Estados Americanos), usurpando funciones, como siempre, porque en este caso debería ir la Canciller a este acto. No respalda con ninguna invitación, es por eso que la Asamblea determinó injustificada su nota y pasó al acto de censura teniendo mayoría de dos tercios”, explicó la presidenta de la ALP, Eva Copa.

Sobe la inasistencia del ministro Cárdenas, Copa dijo que la autoridad prefirió asistir aun almuerzo antes que a la sesión de fiscalización.

En tanto, el Ministro de Gobierno aseguró que los legisladores del MAS, que tienen amplia mayoría en el Legislativo, que lo censuraron “no tienen autoridad moral” para llamar a ningún funcionario público.

“Hasta que la Asamblea (del MAS) no pida perdón al pueblo boliviano por el fraude que hizo el masismo, no tiene autoridad moral para llamar a ningún funcionario”, escribió el ministro.



El Gobierno no se pronunció sobre la censura.