Murillo revela que Gabriela Zapata le envió audios, en los que teme que la maten

El exministro Arturo Murillo reveló este miércoles que Gabriela Zapata, la exnovia de Evo Morales, le envió algunos audios y le pidió ayuda porque tiene temor de que la maten. La exgerente de la empresa china CAMC fue enviada a la cárcel en 2016 y al año siguiente fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas

“Los audios que ustedes me mandaron y he escuchado, son reales. Los recibí de la señora Gabriela Zapata, pero no quiero hacer ningún comentario al respecto, puesto que son muy delicados y tendrán que seguir un proceso de indagación. Haré mi comunicación oficial con la prensa en el momento que lo vea por conveniente”, dijo Murillo en una comunicación con El Deber.

Murillo, que prefirió guardar en secreto el lugar (en Panamá) en que se encuentra refugiado, informó que cuando era hombre fuerte del gobierno de Jeanine Añez recibió unos audios en los que Gabriela Zapata le pide ayuda porque teme por su vida.

En el audio, Murillo destacó el hecho de que ella denunció que Morales la sacó de su casa cuando era menor de edad, “lo que es otro hecho que demuestra que el expresidente cometió estupro”.

Al principio de un audio, Zapata se dirige así a Murillo: “Señor ministro, soy Gabriela Zapata, recurro a usted porque yo tengo mucho miedo que el señor Evo Morales me mate”, según reporte de El Deber. Luego le dijo al exministro Murillo que quiere contarle “todo lo que he vivido aterrada con este señor. Lo he conocido el año 2002, cuando yo tenía 16 años, estaba en el colegio”.

Reseñó que fue parte de las juventudes del MAS, “como cualquier joven en esa época, porque cuando hubo una elección el año 2002 todos se sentían atraídos por la revolución y sí, he conformado grupos de las juventudes de ese partido”, aseveró.

Luego aseguró que tras “conocer a este señor, me sacó de mi casa. Me hizo dejar el colegio los dos años consecutivos posteriores, porque él no me permitía acceder a la educación” y aseguró que “me ha llevado lejos de mi casa, mis papás no los he podido ver posteriormente”.

Recordó que al colegio volvió el 2005 para ingresar después a la universidad. “Ese año él (Morales) ganó las elecciones y en ese tiempo yo he vivido muy mal. Este señor era un hombre sumamente violento, me ha golpeado muchas veces. Eso nunca se le pudo demostrar. Las veces que he querido probar esa situación, él siempre se ha negado de todos los abusos que me ha realizado”.

Luego, en el audio que supuestamente es de Zapata, habla del hijo que tuvieron con Morales, de CAMC y de otros aspectos. “Por favor, señor ministro le pido encarecidamente, como mujer, que me ayude, por favor, haga justicia con esta situación, le pido por mi familia también porque ahora van a empezar a amenazarme”, añade.

Zapata sentenciada en 2017

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó a 10 años de prisión en mayo de 2017 a Gabriela Zapata Montaño, por los delitos de legitimación de ganancias, contribuciones y ventajas ilegítimas, asociación delictiva, falsedad material y uso de instrumento falsificado. El caso estalló en febrero de 2016.

También fueron condenados la exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia Cristina Choque, a cuatro años de prisión, y el chofer del Ministerio de la Presidencia Jimmy Morales, a tres años de cárcel.

Entonces, Zapata pidió al Tribunal Primero de Sentencia que la declare inocente y clamó por una sentencia ‘justa’ porque, según ella, sus derechos ciudadanos fueron vulnerados y no le permitieron presentar su versión sobre el origen de sus bienes.

El 3 de febrero de 2016 el analista y periodista de televisión Carlos Valverde denunció la relación que existía entre la gerenta comercial de la empresa China CAMC, Gabriela Zapata, y el presidente Evo Morales. La compañía tenía contratos con el Estado por más de 400 millones de dólares.

En el plano personal, Morales confirmó que tuvo una relación sentimental con Zapata y que incluso tuvieron un hijo, que luego habría fallecido.