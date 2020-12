Siete frentes respaldan a Camacho y Creemos no apoyará a ningún candidato a la Alcaldía cruceña

LA PAZ |

La agrupación política Creemos firmó alianza con siete frentes políticos para que Luis Fernando Camacho sea inscrito como candidato para la gobernación de Santa Cruz y en ese marco aclararon que no apoyarán a ninguna candidatura para la alcaldía cruceña.

"Algunas de estas fuerzas políticas, van a competir entre sí en la alcaldía, entonces, no es correcto ni es ético que Creemos manifieste un apoyo a algunas de estas fuerzas políticas porque se estaría parcializando con una de esas candidaturas. No vamos a apoyar a ninguna candidatura en particular para la alcaldía de Santa Cruz", manifestó Erwin Bazán, diputado de Creemos.

Señaló que los frentes políticos que sumaron apoyo a Camacho son: Nuevo Poder Ciudadano (NPC), Autonomía Para Bolivia (APB), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-Bol), Comunidad Ciudadana (CC), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Movimiento Demócrata Social (MSD - Demócratas).

Calificó como histórico el acuerdo que firmaron "por Santa Cruz" y aclaró que no es un pacto de gobernabilidad, ni una alianza de cuoteo político por pegas, sino más bien fue parte de un diálogo amplio.

Junto a Camacho, otros cuatro candidatos aspiran a ser gobernadores. Mario Cronenbold por el Movimiento Al Socialismo (MAS); Chi Hyun Chung por la agrupación Alianza Solidaria y Popular (ASIP); Germaín Caballero (Unidos) y el exdiputado Luis Felipe Dorado (SOL).