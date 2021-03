Poppe retira a sus delegados del cómputo y denuncia "fraude" en Sucre

El cómputo oficial de la votación por la Alcaldía de Sucre concluirá hoy sin la presencia de los vocales de la alianza República 2025, que denunciaron un presunto fraude, reportó el diario Correo del Sur.

El candidato a la silla municipal, Horacio Poppe, indicó que sus representantes no ingresaron al Centro de Logística Departamental y denunció un “fraude” para posibilitar la victoria de Enrique Leaño del Movimiento Al Socialismo (MAS).

“No vamos a entrar el día de hoy, nuestros delegados no se van a hacer presentes porque no vamos a avalar el fraude, no vamos a ser cómplices de aquellos que arteramente quieren ganarle a Sucre en mesas, cuando ellos decidieron en cancha que República 2025 la que gobierne su municipio”, reclamó Poppe, en una conferencia de prensa desarrollada a pocos metros del centro de cómputo, según el medio capitalino.

El exdiputado lamentó que el TED rechazara las observaciones sobre “60 actas de las que se presume seriamente su carácter fraudulento".

No obstante, indicó que si la votación se repite en estas mesas, el MAS “igual va a ganar” porque afirmó que “calcularon su victoria al milímetro”. “Ya tenían contadas sus actas fraudulentas”, agregó

Poppe también señaló que la alianza República 2025 ganó en el área urbana de Sucre, pero que perdió en la zona rural, en los distritos “donde el MAS hace lo que le viene en gana con las actas de escrutinio”.

El TED declaró un cuarto intermedio en el cómputo oficial de la elección por la Alcaldía de Sucre cuando registraba un avance del 99,63% y quedaban cuatro actas por computar.

Según los resultados oficiales hasta el 99,63%, la diferencia entre Leaño y Poppe es de 303 votos.