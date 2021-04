Piden reabrir todos los casos de corrupción en la gestión de Evo, no solo el caso tractores

La diputada Luisa Nayar (CC) dijo este viernes que el diputado Rolando Cuéllar (MAS) quedó corto con la solicitud de desarchivar el caso tractores que involucra al exministro Hugo Salvatierra, cuando debería haber pedido se reabra todos los actos de corrupción denunciados durante el gobierno de Evo Morales, y que a la fecha no fueron esclarecidos.

“Aquí hay que ser claros en algo, el ejemplo de Rolando Cuéllar es una vergüenza, porque no debiera pedir solamente que siga el proceso al tema de los tractores, sino que también se debe hacer la investigación que corresponde en todos los hechos de corrupción que se han denunciado durante el gobierno de Evo Morales”, apuntó Nayar.

Mencionó que entre los casos que quedaron en la impunidad está la corrupción en el Fondo Indígena que involucra a la exministra Nemesia Achacollo, el tema de la empresa china CAMC y otros más.

Nayar mencionó que hay pugnas internas entre distintas facciones del MAS y la solicitud de su colega responde a ese contexto. Por eso, llamó a las autoridades de Justicia a actuar con trasparencia, celeridad e independencia.

La reacción surge, luego de que Cuéllar presentó este viernes en la Fiscalía General del Estado un memorial en el que pide desarchivar el caso tractores que involucra al exministro Salvatierra, padre de la exsenadora Adriana Salvatierra.

“Como diputados fiscalizadores, eso no puede quedar en la impunidad, cuando hay daño económico al Estado no prescribe y vamos a aplicar la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, no vamos a permitir que estos delitos queden en la impunidad”, refirió el diputado del MAS.

Dicho proceso inició en 2008 a denuncia de la exministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, proceso que está vinculado a la irregular administración de 90 tractores que habría generado un daño al Estado de Bs 581 millones.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aclaró que el caso tractores está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la autorización del juicio de responsabilidades debe aprobarse con dos tercios. Pidió a Rolando Cuéllar informarse y actuar según el procedimiento.

“Tenemos que pedirle que primero (al diputado Cuéllar) se informe del procedimiento, porque este es un caso que está dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde él está representando”, manifestó la autoridad.