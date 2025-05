Libertadores: Peñarol vapulea a San Antonio y lidera el grupo H

Peñarol pasó a comandar la tabla de posiciones del grupo H tras golear anoche a San Antonio de Bulo Bulo por 3-0, en partido jugado en el estadio Félix Capriles, donde no tuvo problemas para llevarse por delante al cuadro de Entre Ríos.

El plantel charrúa, un histórico de la Copa Libertadores, mostró sus credenciales en los últimos minutos, cuando marcó los dos goles que sentenciaron la goleada.

Con el triunfo, el equipo uruguayo es el puntero de la serie con siete puntos, mientras Vélez Sarsfield y San Antonio se quedan en el segundo lugar, con mejor diferencia de gol del plantel venezolano, para dejar en el último puesto a Olimpia, que tiene un punto.

Hasta los 90’, el partido estaba apretado, pero dos descuidos defensivos marcaron la senda a la goleada de los uruguayos que celebraron ante su numerosa parcialidad que alentó durante todo el partido, y al son del “Carbonero te venimos a ver” parecieron locales.

Primer tiempo en el que Peñarol desde el primer minuto buscó el arco de Rodrigo Saracho, quien estuvo solvente y mostró sus condiciones.

A los 5, Umpierrez remató de primera y fue Saracho que desvió el balón que pegó en el travesaño, en una demostración de agilidad del portero argentino. Respondió el local, mediante José Martines, quien remató alto y la pelota salió escasamente desviada cuando se marcaban los 16.

Peñarol, no obstante, esas jugadas expusieron bastante dinámica y no cesó de buscar el arco rival, mientras San Antonio también intentó lo suyo, pero no estuvo acertado.

Con el marcador empatado 0-0 terminó el primer tiempo. En el segundo tiempo, Peñarol ingresó dispuesto a liquidar el encuentro, porque además estaba urgido, tomando en cuenta su posición en la tabla; es así que Milans buscó de nuevo la portería local y Saracho volvió a mostrar sus condiciones.

Peñarol no cesó sus intenciones, se fue con todo en procura de anotar el primero porque se dio cuenta de que podía. A los 68, en la más clara, Javier Cabrera sólo ante Saracho no pudo anotar, el argentino le achicó bien y despejó el remate del uruguayo.

Hasta que a los 75, un gran centro de Leo Fernández encontró a Maxi Silvera, quien demostró sus condiciones de goleador para tocar el balón con sutileza y superar por primera vez a Saracho (1-0).

Luego del gol, Peñarol prosiguió en la búsqueda de más goles y lo logró mediante Lucas Hernández que tras una bonita triangulación con García la mandó adentro a los 92.

Y, para rematar, tres minutos después, un centro del arquero De Amores encontró sólo a Silvera que bajó la pelota y con potente remate “fusiló” a Saracho. Tres a cero sin atenuantes, Peñarol mostró su jerarquía y San Antonio se quedó sin argumentos.

San Antonio: Rodrigo Saracho; Braian Salvareschi, Alonso Sánchez, René Barbosa (Santiago Arce), Enrique Flores, Julio Herrera (Carlos Suárez), Sebastián Viveros (Jorman Aguilar), Juan Carlos Montenegro, Gustavo Mendoza (Mario Otazú); José Martines (Hernán Rodríguez), Osvaldo Blanco. DT: Joaquín Monasterio

Peñarol: Guillermo De Amores; Pedro Milans, Nahuel Herrera, Leonardo Coelho, Maxi Olivera (Lucas Hernández), Ignacio Sosa (Oscar Méndez), Rodrigo Pérez (Eric Remedi), Jaime Báez (Diego García), Leo Fernández, Leonardo Umpierrez (Javier Cabrera), Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre

El dato

Vélez Sarsfield y Olimpia se enfrentan el jueves en Liniers a partir de las 18:00, el partido que completa el grupo H. Si gana el equipo argentino, San Antonio puede optar por el tercer lugar por el cupo a la Sudamericana.