Niño de 3 años y con enfermedad de base muere por Influenza A en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba lamentó este martes el fallecimiento de un niño de 3 años a causa de la Influenza A, que se encontraba internado en el hospital pediátrico debido a que su estado de salud se complicó por una enfermedad de base.

El jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, informó que el niño fue trasladado desde del valle alto, Arbieto, por las complicaciones de salud por una enfermedad de base y en un estado crítico por la influenza.

Según Castillo su estado de salud se agravó por condiciones preexistentes que comprometieron su respuesta al tratamiento y falleció. “Ya tenemos lamentablemente un niño fallecido a consecuencia de la Influenza A, pero con ciertos factores de riesgo, como estos pacientes tienen enfermedades de base, este virus aprovecha esta situación y potencia la infección viral”, dijo Castillo.

El Sedes llamó a la población a protegerse contra esta enfermedad a través de la vacunación que ya está disponible desde abril en todos los centros de salud de manera gratuita para los niños, personas con enfermedad de base y mayores de 60 años.