Copa afirma que es "irracional" lo que dice Evo y que está “traumado” con el tema de los golpes

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, respondió las aseveraciones del expresidente Evo Morales y dijo que la posición del exmandatario es “irracional”, que hay “mucha paranoia” en el exmandatario y que “está traumado con el tema de los golpes”.

La expresidenta del Senado se refirió de esa manera a las declaraciones de Morales, quien en un programa radial dijo que Eva Copa es una “traidora” porque se reunió en Tarija con el gobernador opositor de Santa Cruz Luis Fernando Camacho.

Copa afirmó que no se reunió con ninguna autoridad opositora y que la foto que un medio estatal hizo circular es del acto por el aniversario de Tarija, el pasado jueves, donde participaron todas las autoridades electas del país, incluso el presidente Luis Arce.

“Es algo bien irracional lo que dice Evo Morales. En todo caso, a los actos de aniversario que tuvieran los diferentes departamentos ¿no iría porque va Camacho? No, yo debo ir donde me inviten por respeto a esas ciudades. En algún momento nos vamos a tener que sentar gobernadores y alcaldes por el pacto fiscal ¿Va a Evo decir que es una reunión de la derecha? Hay mucha paranoia. Se está formando muchas ideas erróneas en su cabeza porque está traumado con el tema de los golpes y piensa que cuando va a reunirse alguien de diferentes poros estamos confabulando contra él”, dijo Copa al programa El Café de la Mañana de Radio Fides.

Copa dijo que “yo hice campaña por Luis Arce y David (Choquehuanca), por diputados, senadores que ni siquiera conocía y voy a defender al gobierno si hace cosas bien y criticar si las hace mal. Que no se equivoque, voy a defender mis principios, no vendo mis principios. Me da mucha pena que actúe de esa manera. Por respeto a su edad y su investidura no digo todas las cosas que siento”.

Copa aseveró que “he sido blanco de ataque permanente desde mi candidatura”.

Aseveró que “no voy a permitir que hagan ese tipo de difamaciones en torno a poder tapar la derrota que se ha hecho y que algunos problemas internos que existen quieran tapar con ese tipo de argumentos”

Dijo que respeta mucho al pueblo de Santa Cruz, que decidió votar mayoritariamente por Luis Fernando Camacho y aseveró que ella está dispuesta a reunirse con cualquier autoridad para tratar temas de gestión, como las vacunas anticovid, reactivación del aparato económico educación y otros.

“Voy a reunirme, pero en marco a esas necesidades. Pero si vamos a hablar de confrontación u odio, no lo vamos a hacer”, dijo.

Copa pidió a los “guerreros digitales” que “no pierdan su tiempo” difundiendo fotografías de una supuesta reunión con Camacho, porque la fotografía corresponde al acto oficial del aniversario tarijeño.

“Les digo a los guerreros digitales que pierden su tiempo, diciendo que ahí está la famosa reunión. Fue un acto oficial que me invitaron en la ciudad de Tarija, pierden su tiempo y sus megas porque ya nadie les cree sus publicaciones difamatorias. Es momento de trabajar y no difamarnos”, aseveró la alcaldesa electa.