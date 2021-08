Procurador defiende pericia de la Fiscalía y asegura que la OEA "estafó" al país

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, sostuvo este martes que la Organización de Estados Americanos (OEA), representada por el secretario general Luis Almagro, "cometió una estafa" al país el 2019 al indicar que una auditoría identificó un caso de fraude en las elecciones presidenciales.

"La OEA le ha estafado al país, el señor Almagro le ha estafado al país. La OEA no hizo ninguna auditoría", aseveró en entrevista con Bolivia TV.

Dijo que en octubre de 2019 el acuerdo entre el Gobierno y la organización internacional consistía en la realización de una auditoría que al final no fue cumplida.

"Hubo un informe que, primero, no es una auditoría, no se señala en ningún lugar que es una auditoría, porque no cumple ningún parámetro por los cánones nacionales e internacionales para hacer una auditoría, no da cifras", aseguró.

El informe de la OEA en 2019 encontró "manipulación dolosa" de las elecciones a favor del entonces candidato del MAS, Evo Morales. El Gobierno y la OEA firmaron ese año un acuerdo para una auditoría vinculante sobre las elecciones.

El 10 de noviembre de 2019, la OEA publicó el informe preliminar en el que se identificaron más de 30 irregularidades y fallas graves que comprometían la transparencia de las elecciones, entre ellas, la existencia de servidores paralelos ocultos y manipulacón de actas.

Sin embargo, el Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En el documento, se establece que no hubo manipulación en los datos, aunque admite que sí hubo irregularidades graves.