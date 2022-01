Cox : “Del Castillo aprobó la vinculación del abogado Augusto Villarroel ”

Exviceministro de Régimen Interior , Nelson Cox, aseguró este lunes que el ministro de Gobierno , Eduardo del Castillo, conocía y aprobó el contrato al abogado Augusto Villarroel, vinculado a la familia de Arturo Murillo.



“Cuando yo solicité la incorporación de este abogado el ministro sabía de esta información que circuló por un medio en el que se le vinculaba como abogado de la hermana de Murillo. Yo le aclaré la situación personalmente”, explicó Cox a Unitel.



Explica que él le escribió a la jefa de recursos humanos vía Whasapp y le dió a conocer el hecho y pidió la valoración del ministro a quien asegura que le explicó personalmente la situación. La respuesta que recibió de recursos humanos fue “el ministro aprobó la vinculación”



Sobre la vinculación del abogado Augusto Villarroel con la familia Murillo explicó que “él solamente fue un testigo en una actuación procesal de un allanamiento, pero nunca fungió como abogado ni de Murillo ni de la familia.”



“Por eso yo lamento mucho que a través de argumentos falsos. Indicando un desconocimiento existente del ministro de esta forma de testigo en la que ha participado el abogado villarroel ahora se haga caso a redes sociales y se me haya destituido a mi persona sin ni siquiera escucharme ”



Sobre su destitución dio a entender que su trabajo habría causado recelo en algunas personas del gobierno.



“Desde mi incorporación yo he sido un estorbo para muchas personas que han sido partícipes durante el "golpe de estado". Personas que han estado todavía efectuando gestiones, que lamentablemente tienen un encubrimiento, no solo policial y militar. Un encubrimiento político”