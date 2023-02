Amnistía y revocatorio enfrentan a Gobierno y cívicos cruceños

Un nuevo episodio de confrontación se avecina entre el Gobierno y los cívicos de Santa Cruz por el pedido de amnistía para los presos políticos y la posibilidad de activar el revocatorio al presidente Luis Arce. El Gobierno descartó liberar a personas detenidas por el supuesto golpe.

El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, recordó al presidente Arce que se agotaban las horas para cumplir con la amnistía y la liberación de los presos políticos, pedidos aprobados en un cabildo cruceño.

“Manifestar de manera clara y firme que no habrá ninguna amnistía, que no habrá impunidad que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con este discurso, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado. No hay presos políticos, y eso tiene que quedar claro. Quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

Revocatorio

El pasado 25 de enero, en el cabildo se aprobó dar 30 días, hasta este 25 de febrero, para que se apruebe una normativa de amnistía, caso contrario se solicitaría el revocatorio del Primer Mandatario.

Al respecto, el portavoz del Gobierno, Jorge Richter, cuestionó la representatividad de los cabildos, ya que carecen de legitimidad para hacer los pedidos de amnistía o promover un revocatorio.

“El revocatorio es una instancia constitucional. Si tuviéramos que llegar a aquello, por supuesto que lo enfrentamos, no hay un inconveniente, es un recurso constitucional, pero para llegar a ese recurso constitucional hay que fundamentarlo y después aprobarlo en la Asamblea Legislativa”, manifestó Richter.

Decreto de Arce

Frente a esta negativa, algunos analistas recordaron que el Movimiento Al Socialismo (MAS), en febrero de 2021, aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional una amnistía e indulto “por la presunta persecución política” contra los afines de este partido.

Indulto para el MAS

El presidente Luis Arce envió a la Asamblea Legislativa el decreto de “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” del gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez.

“Esta acción demuestra la doble moral del partido gobernante, se ha beneficiado a personas que atentaron contra la ciudadanía, pero como responden al MAS salen libres y sin procesos”, refirió el exdirigente de la COB y economista Lucio Gonzáles Alanes.