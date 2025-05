Una periodista resultó herida en medio de conflicto por la basura, la ANP exige sanciones

La periodista de Canal 35 Televisión Tunari, Ángela Ninoska Mamani, resultó herida el sábado 3 de mayo, tras el ataque de un grupo de choque que apoya el traslado de basura desde la ciudad de Cochabamba a un predio del municipio de Quillacollo, distante a 12 kilómetros sobre la carretera a occidente. Ante estos hechos que afectan a mujeres periodistas, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exige la aplicación de la Ley 348.

La periodista registraba incidentes entre vecinos que retuvieron camiones de recojo de basura y bloqueaban la vía principal de este municipio en protesta por el transporte de deshechos provenientes de Cochabamba, la capital del departamento del mismo nombre.

El camarógrafo que la acompañaba, Dahan Joaquín Vedia, también recibió golpes y terminó con lesiones en el cuerpo, informó Mamani a la Unidad de Monitoreo de los diarios representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Los enviados de prensa realizaban la cobertura informativa en las puertas del cuartel militar de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, cerca de las 13:15 horas.

Transportados en ocho vehículos, un grupo de choque conformado por unas 30 personas llegó al lugar y atacó inicialmente a vecinos del municipio de Quillacollo que retenían seis camiones de la Empresa Municipal de Servicios de Aseo (EMSA) de Cochabamba.

Una mujer tomó violentamente por los cabellos a la periodista y rompió su chaleco de trabajo, y cuando el grupo de hombres se aproximó amenazante, Mamani reconoció al líder de los atacantes, un dirigente del distrito 6 del municipio de Quillacollo.

Mamani alertó al dirigente que estaba cumpliendo su trabajo como periodista y esperaba que, al ser reconocida, tuvieran consideración porque estaban al margen de la disputa.

Pero el cabecilla, en lugar de impedir la agresión, alentó a sus seguidores a continuar con la golpiza a la reportera, al camarógrafo y a los vecinos.

Mientras un integrante del Control Social era arrastrado por varias personas, “un hombre me da una patada” y otro me golpea con un objeto que tenía una punta afilada y me provoca una herida en la pierna izquierda, relató.

Al camarógrafo lo derribaron y atacaron a patadas en el piso, según el testimonio de Mamani.

La reportera fue asaltada y despojada de un micrófono inalámbrico, una billetera con dinero en efectivo y un teléfono móvil.