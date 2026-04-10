Samuel a Medinaceli: “Se libró de la censura, pero la gente no aprueba su gestión de los combustibles”

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Publicado el 10/04/2026 a las 10h39
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Samuel Doria Medina, el empresario y aliado del Gobierno de Rodrigo Paz, se refirió a la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de no censurar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y señaló que el hecho es una "llamada de atención" y demuestra que "la gente no aprueba su gestión de los combustibles".

"Mauricio Medinaceli se libró de la censura. Sin embargo, pasar por el procedimiento de ayer le debería servir como un llamado de atención. La gente no aprueba su gestión de los combustibles. Debe hacer cambios importantes de aquí en adelante, para que los bolivianos tengamos más seguridad y menos filas", señaló el empresario.

Ayer, tras una maratónica sesión, la ALP decidió por mayoría no censurar a Medinaceli, tras responder a su interpelación por la presunta compra con sobreprecio del petróleo.

Al final, 84 legisladores - entre diputados y senadores- votaron por concluir la sesión con la aprobación del orden del día puro y simple y 58 votaron a favor de la censura. 5 se abstuvieron de votar y 9 legisladores no estuvieron presentes en la votación.

Doria Medina, al respecto, resaltó que la ALP haya recuperado "la libertad de conciencia de los parlamentarios, que votaron de acuerdo a su visión personal sobre la posibilidad de censurar al ministro de Hidrocarburos". "Fue la primera vez que se vota así desde hace mucho tiempo", resaltó.

"El pluralismo es algo bueno, aunque también exigente. En este sistema se necesita persuadir a cada diputado y cada senador por medio de las ideas, para que se comprometan con una u otra decisión por voluntad propia", señaló.

Empero, advirtió que así como no se logró dos tercios para censurar al Ministro, tampoco podría lograrse para aprobar las Leyes enviadas por el Ejecutivo.

"Cada uno de los actores políticos debemos trabajar más y mejor para que se formen mayorías en un escenario que algunos llaman fragmentado, pero que para mí es, repito, pluralista", señaló.

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