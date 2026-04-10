Hallan marihuana y un laboratorio en casa de hombre muerto en Pucara

El hallazgo de un hombre asesinado en la zona sur de la ciudad derivó en el descubrimiento de un laboratorio clandestino de procesamiento de droga en Cochabamba, en un caso que vincula violencia y narcotráfico, según el informe policial.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, el hecho se registró el lunes 6 de abril en la zona de Pucarita, donde la víctima, Pedro Luis Rivera Medrano, de 30 años, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en una obra que supervisaba, acompañada por un ayudante. Tras el hecho, el testigo reportó haber escuchado los disparos y observado a los sospechosos huir del lugar. Posteriormente, la Policía realizó el levantamiento legal del cuerpo, confirmando que la víctima falleció a causa de dos impactos de bala en la cabeza.

A partir del hecho se procedió a la requisa del inmueble de la víctima, los policías encontraron envases con una sustancia verduzca con características a marihuana, que dio resultado positivo en la prueba de campo. Asimismo, en otro ambiente se evidenció la existencia de un laboratorio artesanal clandestino destinado al procesamiento de esta sustancia.

En el lugar también se procedió a la aprehensión de un hombre de 27 años, de nacionalidad boliviana, quien presuntamente tendría vínculo con la víctima. “Habría sido el trabajador acompañante de la persona fallecida”, indicó.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Alexander Barrientos, informó que el operativo permitió el secuestro de 199.900 gramos de marihuana, es decir, cerca de 200 kilogramos.

A su vez, detalló que en el inmueble se encontraron equipos utilizados para el procesamiento de droga, entre ellos 20 garrafas de gas isobutano, una prensa, una moledora, envoltorios vacíos, entre otros. Las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables del crimen.