Yahuasi también recurre a un amparo constitucional para exigir 2da vuelta

El ahora excandidato a gobernador del departamento de La Paz, René Yahuasi, interpuso ayer un amparo constitucional con el objetivo de que se restablezca su candidatura para la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz.

“Estoy presentando un amparo constitucional para poder restablecer un derecho, no solo del candidato, sino también para restablecer el derecho de votación de la gente”, manifestó.

Yahuasi se apersonó a los juzgados de La Paz para que una Sala Constitucional se pronuncie sobre su caso, luego de quedar al margen del balotaje por la declinatoria presentada por la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) y aceptada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Coordinación

El aspirante a la Gobernación aguarda que se deje sin efecto la resolución de declinatoria y se le permita ir al balotaje con la sigla de NGP. Agregó que intentó solucionar malos entendidos y la falta de coordinación al interior de dicha organización política.

De no lograr la tutela del amparo, Yahuasi anunció que recurrirá a instancias internacionales.

“Tenemos mucha fe en que ellos (los vocales de la Sala Constitucional) sí van a actuar conforme a la ley y a la Constitución”, finalizó.

Vigilia

En tanto, algunos seguidores de Yahuasi cumplieron ayer el noveno día de vigilia en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en demanda de la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz.

Más datos

Sin embargo, los manifestantes ya no se encuentran con sus carpas instaladas alrededor de la puerta del TSE, sino en el centro de la plaza Abaroa de La Paz, después de que el miércoles fueron retirados por la Policía.

Mientras el edificio del TSE permanece con resguardo policial y el paso vehicular por ese sector también continuaba restringido.

Yahuasi quedó fuera de la carrera electoral porque la organización política que lo postuló (Nueva Generación Patriótica) decidió no participar del balotaje y esa determinación fue aceptada por el TSE.

Pero el excandidato, que el miércoles lideró una marcha junto a algunas organizaciones sociales hasta inmediaciones del TSE, aseguró que no se rendirá ni retrocederá. Junto a otras organizaciones y aliados dio plazo de 48 horas al TSE para que revierta su decisión de anular el balotaje bajo la amenaza de asumir medidas.