Granizadas, sequías e inundaciones afectaron más de 20 mil hectáreas

La Gobernación de Cochabamba presentó ayer el informe trimestral de eventos climáticos reportando afectación en más de 20.000 hectáreas de cultivos por granizadas, sequías e inundaciones entre enero y marzo, que reflejan el impacto de fenómenos extremos en distintas regiones del departamento.

El secretario departamental de Medio Ambiente, Óscar Zelada, informó que los eventos climáticos se presentaron de manera extrema y diferenciada en cada mes, generando impactos significativos en la producción agrícola.

“En enero hemos tenido granizadas extremas que han afectado alrededor de 2.500 hectáreas en varios municipios”, señaló el secretario.

En febrero se registraron sequías severas principalmente en el valle alto y el cono sur, donde cerca de 16.000 hectáreas estuvieron en riesgo por la falta de lluvias.

En marzo, las precipitaciones por encima de lo normal permitieron recuperar parcialmente la producción agrícola en estas regiones. Sin embargo, también provocaron inundaciones en el trópico, donde seis municipios resultaron afectados. “Más de 20.000 hectáreas han sido afectadas por inundaciones”, afirmó Zelada.

El reporte también notifica cuatro fallecidos en el trópico por crecidas de ríos durante este periodo, reforzando la preocupación por los efectos del cambio climático en el departamento.

En cuanto a la disponibilidad de agua, Zelada advirtió que la represa de La Angostura se encuentra por debajo del 35% de su capacidad, lo que genera incertidumbre sobre el abastecimiento hídrico. Ante esta situación, se prevé una reunión interinstitucional para evaluar la aplicación del “bombardeo” de nubes para incrementar las lluvias.

Zelada señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer las acciones de prevención frente a sequías e inundaciones, así como garantizar la seguridad hídrica en coordinación entre distintos niveles de gobierno.