Niños, los que más disfrutaron del Domingo de Pascua

Decenas de familias participaron ayer Domingo de Resurrección de una jornada que marca el cierre de la Semana Santa y también asistieron a la Feria de Huevitos de Pascua realizada en el parque Vial, en una jornada que combinó actividades recreativas y convivencia, aunque también evidenciaron problemas de organización.

Las personas hicieron fila desde muy temprano para ingresar al parque. La masiva asistencia reflejó el interés de la población por este tipo de iniciativas, impulsadas por la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) y la Asociación Gastronómica Mayllapipis, que preparó más de 15 mil huevitos de chocolate gratuitos con el fin de incentivar la participación de los niños.

En el interior, los niños recorrieron jardines, áreas verdes y distintos espacios en busca de los chocolates escondidos. Sin embargo, la gran concurrencia y la dinámica de la actividad generaron dificultades. Mientras algunos niños lograron recolectar varios huevitos, otros no alcanzaron a encontrar ni uno, lo que provocó decepción y reclamos por parte de padres.

Según testimonios recogidos en el lugar, varios asistentes cuestionaron la organización del evento, señalando desorden, falta de control y la participación de adultos en la búsqueda, pese a tratarse de una actividad dirigida a niños. Esta situación derivó en aglomeraciones y redujo las posibilidades de acceso equitativo para los menores.

Pese a ello, la feria también ofreció espacios de entretenimiento con la participación de payasos y áreas abiertas donde las familias jugaron, compartieron alimentos o descansaron sobre los jardines aprovechando la jornada en un momento de encuentro.

Sin embargo, el elevado flujo de personas también generó afectaciones en las áreas verdes del parque, donde se evidenció el deterioro del césped y jardines. La actividad dejó el desafío de mejorar la organización.