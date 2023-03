No hay convocatoria a diálogo y el magisterio reforzará las protestas

El Magisterio Urbano informó ayer que reforzará sus protestas en la ciudad de La Paz con la llegada de 3.000 maestros, y no descartó ingresar a paro y bloqueos, ante la falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno para atender su pliego petitorio.

El dirigente del sector, Patricio Molina, informó que no llegó ninguna invitación a dialogar, luego de la suspensión de las conversaciones el pasado jueves, aunque aclaró que el diálogo no está roto.



“Este lunes llegan delegaciones de todo el país, vamos a protestar de manera pacífica. Si no hay respuesta vamos a analizar y ver medidas más fuertes”, dijo y señaló que el paro general y el bloqueo de caminos “no están descartados”.

“Va a depender de lo que digan los delegados que lleguen”, dijo.

Los maestros cumplen una semana movilizados en la sede de gobierno exigiendo 200 puntos, pero priorizan cinco: mayor presupuesto para la educación, actualización de la malla curricular, creación de nuevos ítems, déficit histórico y el congreso plurinacional de la educación.

“Si no atienden nuestras demandas, no nos queda más que radicalizar las medidas. Hemos sido pacientes, hemos llevado movilizaciones sin suspender clases, pero si no nos atienden, a partir de la próxima semana, vamos a determinar en una reunión un paro de 24 horas con la suspensión de actividades y bloqueo de carreteras”, dijo el dirigente.

Al respecto, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, aseveró ayer que el 98% de los maestros ya están aplicando el nuevo contenido de la malla curricular y que solo la dirigencia de los maestros muestra una “intransigencia” al oponerse a la actualización.

“Hay muchos maestros que están trabajando, me atrevo a decirles que el 98 por ciento de los maestros y maestras ya están trabajando con la actualización de los contenidos programáticos, quizás el 2 por ciento, que son algunos dirigentes, se opone”, dijo el funcionario a la red ATB.

Afirmó que en esta actualización se contemplan nuevos contenidos: ajedrez, robótica, temas de lucha contra la violencia, Ley 348, educación sexual integral, entre otros contenidos de relevancia en el marco del avance de la ciencia y la tecnología.

Indicó que con la nueva malla curricular se pretende trabajar con los estudiantes de “manera sistemática” para responder a las falencias en racionamiento lógico, lectura, escritura y otros.

El Gobierno no tiene propuestas

Patricio Molina, dirigente del Magisterio Urbano, afirmó que la última propuesta del Ministerio de Educación fue “la misma” que presentó en anteriores convocatorias a diálogo, por lo que no tiene sentido “sentarse a dialogar por dialogar, con una pared”. Asimismo, afirmó que otros sectores se suman a sus pedidos, como los padres de familia.