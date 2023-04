Diputado Héctor Arce: "Este ya no es un gobierno del MAS"

Haciendo referencia al tuit del expresidente Evo Morales y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado "evista" Héctor Arce señaló que el gobierno de Luis Arce Catacora "ya no es del MAS".

"Nuestro hermano Evo Morales a través de Twitter informa y aclara, sobre todo a nuestra militancia, que (este) ya no es gobierno del MAS. Es importante hacer algunas aclaraciones que sustenten el mensaje de nuestro hermano presidente (Evo Morales). Primero, se ha hecho una serie de sugerencias y recomendaciones desde la dirección nacional del MAS para mejorar el gabinete de ministros, y no sé los ha escuchado; se ha hecho sugerencias en el ámbito económico, y no se ha escuchado; se ha hecho sugerencias para luchar de manera frontal y decidida contra la corrupción y el narcotráfico, y no se ha escuchado, al contrario, se ha blindado a ciertos funcionarios que se han corrompido", sostuvo el parlamentario del ala 'evista'.

Asimismo, señaló que esta decisión también se debe a que se va persiguiendo con saña a "evistas", dirigentes y servidores públicos que incluso habrían sido destituidos.

Arce también enfatizó que no es política del MAS recibir regalos de Estados Unidos.

"El Comando Sur regaló hospitales moviles. No es política del MAS pedir informes a la DEA como lo han hecho algunos ministros", añadió.

Por último, dijo que apoyarán todo programa y proyecto de ley que esté orientado a mejorar la vida de la población boliviana.

También dijo que el exvicepresidente Álvaro García Linera es un "desleal" y que se volvió "renovador".

"Después de haber sido vicepresidente durante 14 años que acompañó al hermano Evo Morales, lamentablemente, hoy llegamos a la conclusión de que el hermano García es desleal, malagradecido, le da la espalda y se arrima a los renovadores", dijo.