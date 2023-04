Evo dice que el Gobierno debería suspender la currícula y Educación descarta esa opción

El expresidente de Bolivia y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo esta jornada que le preocupa el conflicto que el Gobierno enfrenta con el magisterio y sugirió suspender la aplicación de los nuevos contenidos en la currícula educativa y al mismo tiempo que el sector también pause sus protestas; sin embargo, el ministro de Educación, Edgar Pary, descartó esa posibilidad.



"Hay un conflicto con el magisterio, a mí me preocupa eso, sobre la malla curricular. Este fin de semana debería abrirse a un diálogo para resolver y no empezar mañana otra vez con paro. Qué sugeriría públicamente (...), pero no nos escuchan, entrar en cuarto intermedio ambos. Suspender el paro, pero el programa observado también que entre en cuarto intermedio, que no se aplique por un mes, por decir", dijo Morales esta mañana.



El conflicto con el sector educativo cumple un mes de protestas sostenidas y demanda, principalmente, la suspensión de la aplicación de los nuevos contenidos curriculares, mayor presupuesto para la educación, resolver el déficit histórico y más ítems de nueva creación.



El ministro de Educación aseguró esta mañana que los que están tras la protesta de los maestros son los mismos que causaron la crisis política del 2019 y que las demandas tienen motivaciones políticas. Además, rechazó la posibilidad de suspender el currículo educativo.



"Al margen de lo que es la socialización, los cursos de capacitación, seguimos trabajando y actualizando, no solamente como Ministerio de Educación con lo que es la Unidad Pedagógica, también ahora se han incorporado muchas escuelas superiores de formación de maestros para actualizar y capacitar. También se sumó, por ejemplo, la Agetic para el tema de robótica. Entonces, con todos esos temas hemos avanzado y trabajado y hoy nos dicen suspensión o nada. No se puede suspender", dijo Pary esta mañana en el canal estatal.



El expresidente sostuvo que las autoridades pueden equivocarse, pero son los sectores sociales y los medios de comunicación quienes pueden hacer notar los errores; por lo que pidió un cuarto intermedio para socializar, escuchar y debatir con las organizaciones involucradas.



"Hay errores, nos equivocamos. Yo me acuerdo cuando firmamos un decreto supremo y esa noche escucho por los medios de que nosotros nos equivocamos. Yo no soy jurista, la idea está bien, pero está mal el decreto, no se explica bien. Llamo a mi equipo jurídico y le digo que venga: 'esto dice la prensa o estamos equivocados'. Quiero ser sincero, dos o tres semanas estuvimos modificando el decreto supremo. Somos seres humanos, nos equivocamos", explicó la exautoridad.



Pary informó que los educadores rechazaron resolver el problema en una reunión para el próximo 10 de abril y pidió deponer actitudes intransigentes.



"En el marco del entendimiento de ambas partes, tenemos que ir deponiendo actitudes y nosotros, con todo lo que es la flexibilización, hemos ido indicando lo que tenemos y está al alcance", dijo el ministro de Educación.