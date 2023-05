Mercado no descarta usar el voto electrónico de Diputados, pero de momento no ve la necesidad

Ante varios pedidos de usar el voto electrónico en las sesiones del Legislativo para transparentar y agilizar el conteo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, no descartó esta posibilidad puesto que forma parte del reglamento camaral.



"Cuando nosotros definamos que se vote por la vía electrónica es que tendremos las condiciones precisas para hacerlo, de momento de momento no hemos visto la necesidad", dijo Mercado.



Los pedidos de que se implemente el voto electrónico aumentaron después de sesiones de interpelación que terminaron con polémica por el conteo, puesto que la contabilización de votos se hace por observación mientras parlamentarios levantan su mano o están parados.



La oposición señaló que la Asamblea ya cuenta con equipos de tablet, con la función de voto electrónico, pero no se utilizan para este fin, a pesar de la inversión millonaria que se hizo.



Mercado dijo que el reglamento contempla el voto electrónico y otras modalidades, como nominal o secreto, por lo cual la utilización de cualquier metodología es una cuestión de "gusto, simplemente".



Explicó que cada modalidad de votación tiene razones a favor. Reconoció, por ejemplo, que el voto por signo (el tradicional) puede generar equivocación en el conteo, pero su virtud es que se observa cómo vota cada legislador.



Incluso aseveró que el voto secreto hace que diputados "voten de una mejor forma" en algunos casos, debido a que así evitan una persecución y sanción.



Desde la oposición, la senadora Andrea Barrientos criticó que Mercado se haya referido a la elección forma de votación como si fuese un tema de "gusto". Dijo que no es un menú para elegir una comida.



La senadora de Comunidad Ciudadana señaló que cada equipo costó casi 4 mil dólares y que se debe usar para transparentar la votación, puesto que se registrará cómo votó cada legislador.



Otra razón que mencionó es evitar que una persona cuente 130 votos, lo que calificó de una locura, cuando se puede utilizar este sistema más ágil.