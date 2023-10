Gobierno espera que la sequía sea extrema para declarar desastre nacional

Para declarar desastre nacional, el país tiene que llegar a una situación de extrema sequía y más de tres departamentos tienen que estar totalmente faltos de agua, indicó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, esta jornada.

"Las condiciones no están dadas. Para declarar un desastre nacional tiene que haber una crisis extrema de la sequía, tiene que haber más de tres departamentos, hasta cinco, que se declaren en desastre y el país no tiene que estar en condiciones económicas (de solventar). Bolivia goza de estabilidad económica, tenemos recursos, todavía no es necesario el concurso de organismos internacionales", declaró Calvimontes.

A principios de mes, el viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Magin Herrera, minimizó que 150 municipios, de 340, se hayan declarado en emergencia por falta del líquido elemento.

En ese entonces, anunció que, a mediados de octubre, iniciarán con las pruebas piloto de bombardeo de nubes para estimular la generación lluvias. Supuestamente, el plan debía haber iniciado en Cochabamba y después ir a otros departamentos; sin embargo, hasta ahora se desconoce las acciones anunciadas.

Plan de emergencia a corto plazo del Gobierno

Mientras tanto, Calvimontes anunció que el fin de semana se inició en el departamento de Santa Cruz y en la región del Chaco el plan de emergencia de corto plazo para combatir la sequía en el país. Dicho procedimiento es encabezado por siete ministerios que conforman el "Consejo nacional para la reducción de riesgos y atención de desastres y emergencias".

El objetivo es viabilizar agua potable para el consumo humano, animal y para la producción en las regiones donde existe emergencia por falta de líquido elemento. El plan consta de la entrega de pastillas potabilizadoras y llevar agua en cisternas de acuerdo a la necesidad.

Además, se prevé la perforación de pozos como única opción viable frente a la necesidad de agua por falta de lluvias; la autoridad subrayó que esa medida está enfocada para los siguientes dos años o hasta que el pozo deje de llenarse con agua, ya que eso depende de diferentes situaciones climatológicas.

En relación con las cisternas, el Gobierno aseveró que no tiene un número exacto para disponer de las mismas porque actúa de acuerdo a la necesidad de los diferentes municipios declarados en emergencia.

La planificación del Gobierno, para enfrentar la sequía, es que, tras iniciar en Santa Cruz, continuará con Oruro hasta llegar a La Paz.