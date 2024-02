Presidente de Diputados: Sesión seguirá en pausa mientras la testera esté ocupada y no se cambiará el orden del día

El presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, afirmó este miércoles que la sesión de la Cámara Baja no se reinstalará mientras los legisladores de oposición no desocupen la testera y aseveró que el orden del día de la sesión no puede ser modificado.

"No se puede alterar el orden del día (...) Mientras que van a seguir en la testera, va a seguir el cuarto intermedio. Vamos a seguir esperando que se despojen de la testera, caso contrario, vamos a seguir esperando", dijo Huaytari en conferencia de prensa.

Afirmó que el orden del día aprobado es que primero se tratarán los proyectos de créditos internacionales y luego las dos leyes sobre la prórroga de magistrados.

Sin embargo, dijo que las leyes antiprórroga ya cumplieron el plazo de 30 días de espera en Diputados, por lo que la Cámara de origen, en este caso el Senado, debe solicitar el tratamiento de las mismas y pasar al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

La 58 sesión de Diputados comenzó ayer cerca de las 14:30, pero fue declarada en cuarto intermedio pasada la medianoche, luego de que se registraran peleas e insultos entre legisladores. Diputados de Comunidad Ciudadana tomaron la testera y hubo cruce de agresiones.

La diputada de CC, Luisa Claros, dijo que "vamos a exigir que se respete el reglamento y que se someta a votación el orden del día, ¿a qué le tienen miedo? No se va a abandonar la testera hasta que Huaytari respete el reglamento".

Huaytari respondió que "es imposible " cambiar el orden del día y aseveró que es "una excusa para convulsionar".