“Evismo” tilda de “trucha” la convocatoria “arcista” a congreso del MAS y ratifica que sólo Morales tiene esa potestad

La Dirección Nacional del MAS, controlada por el ala "evista", desautorizó la convocatoria de organizaciones sociales "arcistas" a un congreso del Movimiento Al Socialismo, al considerar que carece de legalidad de acuerdo con la norma electoral.

"Es una convocatoria trucha, totalmente trucha", dijo Gerardo García, vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS, respecto a la intención de los "arcistas".

En este conflicto, los "evistas" insisten en que se reconozca el congreso del MAS realizado en Lauca Ñ, en octubre del año pasado, mientras que los "arcistas" convocaron a otro congreso a desarrolarse en El Alto, en mayo.

Los "evistas" argumentan que, de acuerdo con el estatuto partidario, él único facultado para convocar a congresos es el presidente de la Dirección Nacional, en este caso Evo Morales.

Indican que, al no reconocerse aún el Congreso de Lauca Ñ, sigue vigente la Dirección Nacional elegida en 2017, la cual está presidida por Morales.

Según el "evismo", la mayoría de los integrantes de la directiva elegida en 2017 siguen con esta ala, mientras que el resto de los dirigentes fueron expulsados o no ejercieron el cargo.

García acotó que el delegado del MAS ante el Tribunal Supremo Electoral, Diego Jiménez, se mantiene en el apoyo a la Dirección Nacional. Este cargo es importante, porque es el representante del partido ante el Órgano Electoral.

El vicepresidente del MAS recalcó que la convocatoria "arcista" es "trucha" y advirtió que incluso habría intenciones de "romper" el congreso en El Alto.

"Muchos dirigentes, que a mí me han llamado, me han dicho: 'nosotros vamos a romper ese congreso, no vamos a permitir hacer porque nos va a dar mala imagen a El Alto'. Entonces, están molestos", afirmó.