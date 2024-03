Gobierno entrega equipamiento para la lucha antidrogas en el Trópico; Loza dice que es una "provocación"

La mañana de este jueves, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, hizo la entrega de aeronaves y equipamiento para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el municipio de Chimoré, en la región del Trópico de Cochabamba.

"¡Llegamos al aeropuerto de Chimoré para realizar la entrega de la 1era Flota de Aeronaves y Equipamiento para el fortalecimiento de la Lucha Contra el Narcotráfico!", señaló el Ministro en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

La entrega del equipamiento fue duramente cuestionada por el senador del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS) y cocalero del trópico cochabambaino Leonardo Loza, quien afirmó que en esa región -bastión de Evo Morales- se considera el accionar del Gobierno como una "provocación".

"Algunos compañeros nos decían que esto parece una provocación a la región", manifestó el senador evista, en las últimas horas.

Incluso, aseguró que los uniformados se comunicaron con él para decirle que no necesitan armamento, sino que la mayor necesidad que tienen es la de medios de transporte aéreo y terrestre.

"Ellos (los policías de la Felcn) nos decían: 'no necesitamos armamento de grueso calibre, no necesitamos armamento de largo alcance. Para luchar contra el narcotráfico principalmente necesitamos transporte aéreo y terrestre y equipos de tecnología'. Lamentablemente, el Gobierno no está entregando material adecuado a la Policía Bolivia en el Trópico de Cochabamba", sostuvo Loza.